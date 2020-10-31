Урматтуу достор, социалдык баракчаларда Тилекбек Матраимов боюнча айрым фейсбук баракчанын колдонуучулар тарабынан... Опубликовано Искендер Матраимов Пятница, 30 октября 2020 г.

У бывшего главы Кара-Сууйского района Тилекбека Матраимова выявили двустороннюю пневмонию. Об этом 30 октября сообщил его родной брат — депутат Искендер Матраимов.

Он заявил, что Тилек Матраимов был госпитализирован с двусторонней пневмонией 15 дней назад и сейчас получает лечение.

Также он опроверг, что его брат вернулся на пост главы администрации Кара-Сууйского района — такая информация ранее тиражировалась в соцсетях и пабликах.

Тилек Матраимов снял с себя полномочия акима 6 октября, после того как недовольные итогами выборов захватили 5 октября Белый дом в Бишкеке. В тот же день, 6 октября, он был задержан при попытке покинуть страну на границе с Узбекистаном и после передан кыргызскому ГКНБ. Тогда его близкие отрицали, что он задержан.

9 октября Ошский городской суд признал задержание Тилека Матраимова законным и отправил в ИВС ГКНБ по Ошской области на месяц. Однако 15 октября суд отпустил Тилека Матраимова под домашний арест.

Матраимов с 2012 года был главой Кара-Сууйского района, очень важного для кыргызской политики — в нем проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.

5 октября в Бишкеке прошел митинг против результатов выборов в парламент. По итогам выборов, большинство мест в парламенте могли получить провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых.

Клан Матраимовых — влиятельная семья, состоящая из кыргызских политиков и чиновников. От «Мекеним Кыргызстан» в парламент должен был пройти Искендер Матраимов. Еще один влиятельный член клана — Райымбек Матраимов, бывший зампред таможни и фигурант журналистских расследований о коррупции и контрабанде.

За время агитационного периода обе партии — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» — обвиняли в подкупе голосов, применении админресурса и других нарушениях. Также обе партии использовали многочисленных фейков, дискредитирующих оппонентов.

Мирный митинг против итогов выборов после разгона, вечером 5 октября, обернулся протестом и захватом Белого дома. Члены «Мекеним Кыргызстан» начали удалять посты с агитацией партии, исчез из соцсетей и аккаунт политобъединения.

Где сейчас другие члены клана Матраимовых

Искендер Матраимов и его сторонники поддержали кандидатуру экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьера, также они выступали против импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Информацию о том, что Жапарова поддержал депутат Искендер Матраимов, сообщил политик Мыктыбек Абдылдаев. Кроме того, другие депутаты 6 созыва сообщили, что их пытались запугать для того, чтобы премьером был назначен вызволенный 5 октября из заключения Садыр Жапаров.

Райымбек Матраимов был задержан 20 октября, а затем в тот же день Первомайский районный суд отпустил его под подписку о невыезде сроком на два месяца. Также он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.

Райыма Матраимова подозревают в коррупции в таможенных органах. Ранее он заявил, что готов возместить ущерб от своих «преступных действий» в размере 2 млрд сомов, установленный Антикоррупционной службой при ГКНБ. Пресс-служба ведомства сообщила, что он уже перевел на счет ГКНБ 80 млн сомов из этой суммы.

Бывший секретарь Совбеза Кенжебек Дуйшебаев назвал задержание Матраимова «театрализованным шоу». По его словам, несмотря на наличие журналистских расследований и фактов, ни одно ведомство не возбуждало уголовные дела на Райыма Матраимова.

«А недавно он [Матраимов] был доставлен в ГКНБ и отпущен. Они на весь мир заявили, что он был отпущен и начал выплачивать деньги. Возникают естественные вопросы – когда и кем на него были возбуждены дела? Кто установил экономический ущерб с его стороны в 2 млрд сомов? На основании чего ему предъявлены обвинения и он начал выплачивать [деньги]? При этом Садыр Жапаров заявил, что он лично принимал решение выпустить его под подписку о невыезде. Но кто давал ему эти полномочия?» – задался вопросами бывший секретарь Совбеза.