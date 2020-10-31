В Джалал-Абаде 30 октября возле городского театра прошел митинг против президента Франции Эммануэля Макрона.

Собравшиеся выкрикивали «Аллах Акбар» и топтали портрет Макрона.

Недовольство Мароном показали и жители Оша, которые 30 октября разместили его портрет со следами обуви на лице на пешеходном переходе одной из центральных улиц. Портреты с аналогичным посылом появились также в одной из местных мечетей.

Поводом митинга и распространения портретов Макрона со следами обуви на лице стали высказывания французского лидера об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке старые карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Пати был убит 16 октября в Париже — в убийстве учителя подозревается 18-летний выходец из Чеченской Республики Абдуллах Анзоров.

По словам Анзорова, он пошел на преступление после того, как учитель провел в школе урок о свободе слова для учеников в возрасте 12-13 лет и рассказал им о карикатурах пророка Мухаммеда. Перед этим учитель предложил выйти из класса всем ученикам, которые исповедуют ислам. Согласно заявлению Анзорова, ему не понравилась сама постановка вопроса о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур и он решил отомстить за пророка.

Макрон назвал погибшего преподавателя «тихим героем», а само нападение «исламистским терактом». Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама.

После заявления Макрона в двух городах Франции — Ницце и Авиньоне — произошли ножевые нападения на мирных жителей. Сперва вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек.

Задержанный оказался 21-летним уроженцем Туниса Брахим Ауисауи.

В этот же день мужчина с ножом пытался напасть на полицейских, но был застрелен.

Также в Саудовской Аравии был задержан местный житель, напавший на охранника консульства Франции в Джидде. Охранник получил лёгкие ранения.