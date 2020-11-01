«Прошу вас проявить человечность», — говорит в своем видеообращении Нина Манаева, которую в феврале этого года избил и выбросил со второго этажа мужчина. Он по-прежнему находится на свободе, а она прикована к постели — ей повредили позвоночник.

Нина Манаева записала видеообращение к и.о. президента Садыру Жапарову с просьбой обратить внимание на ее трагедию.

«С февраля месяца я осталась инвалидом первой группы, но милиция и прокуратура не работают. Вы говорили, что вы против коррупции, что вы боретесь за справедливость. Так я прошу вас, пожалуйста, проявить свою человечность и обратите внимание на мою просьбу», — сказала она.

Ранее, 11 мая, девушка обращалась к Сооронбаю Жээнбекову, на тот момент президенту Кыргызстана, с просьбой взять дело о насилии в ее отношении под личный контроль. Но, по ее словам, никакого ответа не последовало.

Инцидент произошел 15 февраля 2020 года в Кара-Балте. По словам потерпевшей, мужчина пригласил ее в гости. Ей позвонили знакомые из России, чтобы поздравить с днем рождения. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приревновал девушку и выбросил ее с балкона.

«Он отобрал у меня мобильный телефон, начал оскорблять, гоняться за мной по всей квартире и бить. Мне даже показалось, что он был под воздействием каких-то препаратов, кроме алкоголя. Испугалась его взгляда, побоев и попыталась убежать из квартиры, но он меня не выпускал. Это длилось до 4 часов утра. В один момент выбежала на балкон, чтобы там спрятаться, но он пришел и туда. Пытался схватить меня за руки, мы толкались, потом он поднял меня и сбросил с балкона. Помню, как тянула руки, чтобы за что-то ухватиться», – рассказала девушка.

19-летняя Нина Манаева получила тяжелую травму позвоночника. Несмотря на операцию и несколько месяцев реабилитации, она все еще остается в постели и может оказаться прикованной к инвалидной коляске.

«Преступление не раскрыто по настоящее время и насильник находится на свободе», — заявила Нина Манаева.

Об этом деле ранее сообщал правозащитник Камиль Рузиев. Он направил в приемную главы государства обращение. Однако, по его словам, никаких подвижек в деле не произошло.

По словам Манаевой, ранее подозреваемый признавал себя виновным, просил прощения и обещал помогать с лечением, если она заберет заявление из милиции.

Сейчас мужчина не признает себя виновным, и утверждает, что его не было на балконе в момент падения, а девушка выпрыгнула сама.

По данным ГУВД Чуйской области, в ночь происшествия мужчину допросили, и он заявил, что «ничего видел». Кроме того, в милиции заявили, что допросили соседей, но и они не заметили каких-либо признаков ссоры и драки.

В милиции пострадавшей ответили, что из-за коронавируса и карантина провести очную ставку пока нельзя.