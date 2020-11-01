Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане от осложнений коронавируса умерли два человека в Бишкеке, два человека в Баткенской области и один в Ошской области.

За все время пандемии в стране от коронавирусной инфекции скончались 1 150 человек.

Также вирус за минувшие сутки подтвердили у 565 человек. Среди них три медицинских работника.

Больше всего зараженных в Джалал-Абадской области — 133, а затем в Бишкеке — 119.

В Ошской области коронавирус выявили у 86 человек, а в Баткенской у 79.

В Чуйской области заразились 69 человек, в Иссык-Кульской — 40, в Таласской — 19, а в городе Ош — 17.

Меньше всего зараженных в Нарынской области— там вирус подтвердили у трех человек.

Минздрав сообщил, что за сутки от коронавируса с учетом внебольничной пневмонии вылечились 426 пациентов.

На первое ноября в больницах лечатся 3 386 пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще 3 905 человек находятся на амбулаторном лечении.

За весь период пандемии в Кыргызстане выявили 59 443 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 50 409 человек.