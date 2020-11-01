В Кыргызстане появилось приложение, которое позволит сдавать мусор на переработку — называется оно «Тазар». Первая версия приложения начала работать еще в апреле 2019 года, но это была пробная версия. Приняв предложения и замечания создательницы приложения обновили его — новая версия будет доступна с 5 ноября.

У приложения две основные функции — это сортировка и сдача мусора, который может быть вторично переработан, и сбор вторсырья у горожан переработчиками или собирателями.

В старой версии «Тазара» пользователи могли найти на карте пункты приемов вторсырья и отвезти туда свои отходы, а в обновленной версии смогут позвать собирателей вторсырья к себе домой или в офис, чтобы сдать им мусор. При этом есть одно условие — перерабатываемых отходов должно быть более пяти килограммов, а сдавать их нужно в чистом виде (например, пластиковые формы, в которых доставляли еду, должны быть очищены).

За сортировку и переработку мусора пользователи смогут получать баллы, на которые можно купить стаканчик мороженого во «Фреско», бутылку максыма или кофе в «Сиерре», годовой абонемент в музей и так далее.

По словам одной из основательниц приложения Айнуры Сагын, теперь сдавать отходы на переработку смогут не только жители Бишкека, но и жители городов Ош, Нарын, Чолпон-Ата и Талас. Для жителей этих городах пока будет доступна карта с пунктами приема вторсырья, со временем будет доступна опция вызвать сбор вторсырья на дом.

«Мы хотим, чтобы граждане начали сортировать и сдавать свой мусор, чтобы не увеличивались размеры полигонов. У нас в городе Бишкек есть много пунктов приема и сдавать можно большой спектр вторсырья. Но многие о них не знают, мы надеемся что при помощи нашего приложения наши бишкекчане поверят, что сдача вторсырья — это реально, более того за это можно получить приятные вознаграждения», — рассказала Айнура Сагын.

Основали и разработали это приложение две подруги — Айнура Сагын и Аймээрим Турсалиева. Айнура — инженер-разработчица программного обеспечения, а Аймээрим — эко-активистка и соицолог. Они хотят, чтобы как можно больше людей в Кыргызстане сортировали мусор.

Что можно сдавать?

В приложении есть детальная карта пунктов приема твердых бытовых отходов. Отнести туда или сдать из дома можно макулатуру, стеклянные тары, жесть, алюминий, пластиковые бутылки, а также другие бутылки, канистры и флаконы.

Кроме того, некоторые пункты приемов платят за килограмм вторсырья. Например, за металлы можно получить от 3 до 1200 сомов за килограмм в зависимости от вида металла и качества сырья.