Митинг в Бишкеке. Фото: Акипресс

1 ноября кыргызстанцы, недовольные высказыванием Эммануэля Макрона об убийстве учителя, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, вышли на митинг в Бишкеке. Среди участников митинга был и экс-депутат Турсунбай Бакир уулу.

Участники митинга держали в руках плакаты о любви к пророку Мухаммеду и с критикой карикатур на него. По информации «Акипресс», в митинге принимали участие порядка 250 человек, мероприятие закончилось, потому что его участники ушли на дневную молитву.

Ранее, 30 октября, аналогичный митинг прошел и в Джалал-Абаде — его участники топтали портреты Эммануэля Макрона. Жители Оша проявили свое недовольство, наклеив фото Макрона с отпечатками обуви на пешеходный переход.

Аналогичные митинги прошли не только в Кыргызстане, но и в других городах мира, в которых есть жители-мусульмане. В Москве такой митинг прошел у посольства Франции и полиции пришлось оттеснить участников протеста. Они говорили, что любят пророка больше родителей и не позволят его оскорблять карикатурами.

Чем недовольны демонстранты?

Поводом митинга и распространения портретов Макрона со следами обуви на лице стали высказывания французского лидера об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке старые карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал погибшего преподавателя «тихим героем», а само нападение «исламистским терактом». Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама.

После митингов, прошедших в разных городах мира, а также критики со стороны глав государств с преимущественно мусульманским населением — осудили Макрона, например, Реджеп Эрдоган и Рамзан Кадыров — французский президент разъяснил свое отношение к карикатурам на пророка.

«Я понимаю выражаемые [мусульманами] чувства и уважаю их. Но вы должны понять мою роль прямо сейчас, я должен способствовать спокойствию, а также защищать права. Я всегда буду защищать в своей стране свободу и право говорить, писать, думать, рисовать. Я думаю, что [негативная] реакция возникла в результате искажения моих слов, люди решили, что я поддерживал эти карикатуры. Карикатуры — это не правительственный проект, они созданы СМИ, не связанными с правительством», — сказал он в интервью «Аль-Джазире».

Но разве эти карикатуры не старые? Почему о них вспомнили?

Издание Charlie Hebdo несколько раз выпускало карикатуры на пророка Мухаммеда и это становилось причиной протестов в разных городах и странах, а самой редакции не раз угрожали за сатиру на ислам. В 2011 в офис редакции бросили зажигательную смесь, но издание продолжило рисовать карикатуры, связанные с религией.

Карикатура на пророка Мухаммеда стала причиной протестов в 2012 году, а 7 января 2015 года в редакцию издания ворвались мужчины и устроили стрельбу. 12 человек были убиты, в том числе два полицейских. Нападение на редакцию совпало с выходом нового номера журнала с публикацией французского писателя Уэльбека, известного своими антиисламскими настроениями.

В том же 2015 году, в первом своем выпуске после нападения на редакцию, Charlie Hebdo снова выпустило карикатуру на пророка, вызвав протесты — в том числе в Оше и в Бишкеке.

В октябре 2020 года учитель Самюэль Пати рассказывал своим 12-летним ученикам о свободе слова на конкретных примерах и, предварительно попросив выйти тех, кому эта информация может показаться оскорбительной из-за религии, показал ученикам карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

После Пати был убит. Это произошло 16 октября — в убийстве учителя подозревается 18-летний выходец из Чеченской Республики Абдуллах Анзоров. Согласно заявлению Анзорова, ему не понравился вопрос о том, может ли Мухаммед быть объектом карикатур и он решил отомстить за пророка.

После заявления Макрона в двух городах Франции — Ницце и Авиньоне — произошли ножевые нападения на мирных жителей. Сперва вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек. Задержанный оказался 21-летним уроженцем Туниса Брахим Ауисауи.

В этот же день мужчина с ножом пытался напасть на полицейских, но был застрелен.

Также в Саудовской Аравии был задержан местный житель, напавший на охранника консульства Франции в Джидде. Охранник получил лёгкие ранения.