Авто с дипломатическими номерами попавшее в ДТП. Фото: Kaktus.Media.

В селе Военно-Антоновка 1 ноября произошла авария. В ГУОБДД Чуйской области сообщили «Клоопу», что в аварии участвовало авто с дипломатическими номерами, принадлежащие посольству России.

Об аварии с участием авто с дипломатическими номерами сообщило издание Kaktus.Media. По предварительной информации, автомобиль с дипномерами врезался в несколько машин.

В аварии никто не пострадал, сообщалось также, что водитель и пассажир авто отказались выходить из машины после происшествия.

«На место приехали наши сотрудники милиции и согласно Венской конвенции он [водитель] как дипломатический представитель может отказаться выходить и проходить экспертизу», — пояснили в ГУОБДД.

*Согласно 29 статье Венской конвенции личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство.

В ведомстве добавили, что на место кроме сотрудников милиции прибыли сотрудники МИД Кыргызстана, заполнили соответствующие документы, а затем забрали находящихся в авто.

«Далее разбирательство будет уже на уровне представительства иностранных дел», — сообщили в ведомстве. Кто именно находился в машине диппредставительства в ведомстве не уточнили.

Авария с дипломатом из России

6 февраля 2017 года в Кыргызстане также произошло ДТП с участием дипломата из России — тогда погиб кыргызстанец. Машина посольства России в Кыргызстане «Тойота Прадо» проехала на красный сигнал светофора и на высокой скорости врезалась в грузовик «Мерседес Бенц Спринтер». За рулем грузовика была Евгений Лексин, который скончался от полученных травм. Судмедэкспертиза показала, что Пухов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария с участием дипломата Виктора Пухова вызвала общественный резонанс, так как российский дипломат после ДТП выехал из страны. В машине с Пуховым был заместитель директора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный.

Тогда в посольстве России в Кыргызстане сообщили, что после расследования дело передадут в российский суд, так как Пухов гражданин России. Виктора Пухова осудили на два года условно.

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