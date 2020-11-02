У Дома правительства в Бишкеке проходят митинги сотрудников «Северэлектро». Энергетиков выходить на акции протеста заставило решение о смене руководства: на прошлой неделе и.о. президента Садыр Жапаров утвердил нового гендиректора Улана Астаркулова вместо Доскула Бекмурзаева.

До этого его одобрили совет директоров «Северэлектро» и представители Фонда по управлению госимуществом. Решение раскололо коллектив: несогласные электрики и рабочие вышли 30 октября на акцию протеста и забастовку. По словам митингующих, назначение Астаркулова прошло незаконно, и его следует пересмотреть.

2 октября сотрудники компании повторно вышли на митинг. Одна часть коллектива все так же против назначения нового руководства и считает его проявлением коррупции в сфере энергетики, другая часть вышла на митинг «в поддержку закона», то есть фактически в поддержку назначения Астаркулова.



Что говорят чиновники

Во время митинга 30 октября у Дома правительства выяснилось, что отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства не согласовывал кандидатуру нового гендиректора. Представитель отдела предложил митингующим решить вопрос с помощью комиссии, в которую бы вошли представители РЭС, профсоюза энергетиков и ФУГИ, а пока назначить технического директора. Но этого так и не сделали.

С митингующими встретился и представитель ФУГИ, который сообщил, что увольнение и новое назначение согласовали с Садыром Жапаровым, и что прежний глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев может попробовать опротестовать свое увольнение в суде.

Что говорят в «Северэлектро»

В распредкомпании поддерживают новое руководство. Там считают, что их сфера должна оставаться вне политики на благо населения.

«На сегодняшний день в компании трудятся более 3000 сотрудников. Число митингующих составляет лишь 2% от общего числа трудящихся, которое не может выражать мнение оставшихся 98%. Основной задачей распредкомпании является обеспечение население бесперебойной электроэнергией. Энергетика должна оставаться вне политики, и подобные митинги могут негативно повлиять на подготовку электрооборудования к осенне-зимнему периоду», — заявили в пресс-службе ведомства.

Кто такой Доскул Бекмурзаев

Доскул Бекмурзаев занял кресло гендиректора «Северэлектро» в начале сентября 2020 года решением совета директоров. Его предшественник Искендер Кадыркулов ушел с поста, написав заявление.

По данным Минюста, Бекмурзаев один из учредителей общественного объединения «Таласская областная федерация кыргыз курош». Также он является одним из акционеров-соучредителей компании «Ошэлектро».

Кто такой Улан Астаркулов

Полной биографии Астаркулова в открытых источниках нет. Сведений о его деятельности в базе данных Минюста тоже не нашлось. Однако известно, что ранее Астаркулов более года занимал пост коммерческого директора «Северэлектро». А в 2017 году он возглавил Кун-Тууский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области.