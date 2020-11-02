Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что еще один кандидат на пост президента сдал заявление для участия в выборах, которые пройдут 10 января 2021 года.

Пятый претендент на главный государственный пост страны — бывший депутат Жогорку Кенеша Бектур Асанов. Ранее документы в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев и политик Назарбек Нышанов.

Бектур Асанов в 2009-2010 годах занимал должность посла Кыргызстана в Пакистане и губернатора Джалал-Абадской области.

В 2011 году партия «Эгемен Кыргызстан», лидером которой был Асанов, выдвинула его кандидатуру в президенты, но он снял свою кандидатуру до экзамена по госязыку.

Бектур Асанов был также лидером Национального оппозиционного движения. В 2015 году он подал иск в Межрайонный суд Бишкека на Алмазбека Атамбаева, который тогда был президентом. Асанов обвинил Атамбаева в нарушении закона и открытой поддержке созданной им же партии СДПК.

После этого в 2016 году Бектур Асанов был задержан и осужден на 12 лет по обвинению в насильственном захвате власти вместе с экс-депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбеком Кадыровым.

В январе 2018 года оппозиционеры объявили голодовку, которая продлилась более трех недель. Они потребовали отставки Абдиля Сегизбаева, который был тогда главой Госкомитета нацбезопасности — оппозиционеры посчитали, что он оказал влияние на решение суда.

Позже в феврале 2019 года суд освободил бывших депутатов по амнистии. Выйдя на свободу, Асанов и Кадыров заявили, что поддерживают политику Сооронбая Жээнбекова, который был в то время президентом.

В августе 2020 года Бектур Асанов опубликовал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову, в котором призвал принять меры в отношении бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

В аппарате президента ему не ответили.

Kloop, OCCRP и «Азаттык» опубликовали серию журналистских расследований о том, как из Кыргызстана годами вывозились миллионы долларов. Одним из фигурантов расследования стал экс-зампред таможенной службы Райымбек Матраимов. Именно его связывают с коррупцией на таможне.

Расследования вызвали общественный резонанс и в Бишкеке прошел ряд митингов против коррупции. Митингующие требовали заключить под стражу Матраимова и всех причастных к коррупции чиновников. Однако бывший президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что для возбуждения уголовного дела «нет юридически подкрепленных фактов».

20 октября, спустя пять дней после отставки Жээнбекова, Матраимова задержали сотрудники ГКНБ, но в тот же день отпустили под подписку о невыезде — он заявил, что готов сотрудничать со следствием и возместить ущерб. По данным спецслужбы Матраимов перевел 2 млрд сомов на депозитный счет ГКНБ.