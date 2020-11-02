Бывшая глава дома престарелых Эркингуль Абдылдаева обратилась в РОВД Первомайского района с заявлением на экс-министра труда и соцразвития Улукбека Кочкорова. Она обвиняет его в том, что он не исполнил решение суда о восстановлении ее в должности. Кочкоров заявил, что он исполнил его, но снова уволил Абдылдаеву уже на другом основании.

Адвокат Абдылдаевой Бактыбек Жумашев рассказал информагентству 24.kg., что Кочкоров злоупотребил своими полномочиями, необоснованно уволив Абдылдаеву с поста директорки Дома престарелых. По этому факту возбуждено уголовное дело, начато досудебное производство.

«Необоснованность [увольнения] подтверждается решениями всех трех судебных инстанций. Плюс к тому он своими действиями нанес ущерб государству, так как именно государство теперь будет выплачивать неполученную зарплату Эркингуль Абдылдаевой и покрывать затраты на юридические услуги», — объяснил Жумашев информагентству 24.kg.

Так, распоряжение экс-министра об увольнении Абдылдаевой признано «не соответствующим нормам трудового законодательства», однако ее не восстанавливают на работе и не выплачивают компенсацию за вынужденные прогулы.

Поэтому до заявления в Первомайский РОВД Жумашев обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности Кочкорова. По словам Жумашева, в отношении экс-министра также расследуется дело по статье «Мошенничество».

«Но Кочкоров уклоняется от участия в следственных мероприятиях. Не приходит на допросы, не дает показаний. На каком основании? В отношении моей доверительницы имеются постановления судов, которые Кочкоров, кстати, будучи министром, так и не исполнил», — заявил адвокат.

«Абдылдаеву уволили дважды»

Бывший министр труда и соцразвития Кочкоров в интервью АКИпрессу подтвердил, что получал две повестки от следователей Первомайского РОВД. Однако он знает лишь, что дело заведено по факту мошенничества.

«Я скоро пойду к следователю и узнаю, что за мошенничество. Я буду выяснять. Один раз мне приносили повестку, но из-за заседания в правительстве я не смог пойти к следователю. А сегодня говорят, что я уклоняюсь», — сказал АКИпрессу экс-министр.

Касательно увольнения Эркингуль Абдылдаевой, Кочкоров сказал, что сделал это за «грубые» финансовые нарушения и хищения в особо крупных размерах.

«Было выявлено 5 млн 600 тысяч сомов хищения. Она получала заработные платы 22 человек, они просто числились, но фактически не работали. Она подала жалобу в суд, суд вынес решение, что увольнение было незаконным. Она была восстановлена в должности. Позже на основании других финансовых нарушений, которые были выявлены совместно с минфином, она была вновь уволена», — рассказал Кочкоров изданию.

По его словам, она требует, чтобы ее восстановили по первому решению суда, а во второй раз ее уволили по другим фактам.

Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапарова подписал указ о снятии полномочий министра труда и соцразвития с Кочкорова 27 октября. Тогда пресс-служба указала, что Кочкоров добровольно ушел в отставку. Однако позже экс-министр заявил, что узнал о своем увольнении из интернета.

На его место Жапаров предлагал назначить экс-вице-премьерку Аиду Исмаилову. Однако парламент не поддержал ее кандидатуру «из-за плохой» работы во время вспышки коронавируса летом 2020 года.

Во время поездки в Баткенскую область 2 ноября Жапаров сказал, что планировал «увести Кочкорова в ГКНБ» в соответствии с его образованием и профилю. Премьер-министр пообещал, что экс-глава ведомства «не останется без работы».