Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) выявила схему по выводу из Кыргызстана преступных доходов в особо крупном размере. По данным пресс-службы, преступная группа вывела из республики более $180 млн в Китай под видом оплаты за товар.

«В результате деятельности группы на территории Кыргызстана государственному бюджету причинен ущерб на сумму в 1,1 млрд сомов в виде неуплаты налогов», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, финпол задержал одного из подозреваемых курьеров, который занимался перевозкой денег в Китай. Первомайский суд Бишкека вынес задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1 столицы. Следствие по делу продолжается, идет розыск причастных к схеме по выводу денег.

Это не первая подобная схема по выводу денег из Кыргызстана. Одну из самых крупномасштабных схем выявили журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в своем расследовании о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов.

Один из главных фигурантов расследования — бывший таможенник Райымбек Матраимов — курировал сеть курьеров, которые вывозили из Кыргызстана за рубеж сотни миллионов долларов, полученных незаконным путем.

Матраимова задержали после смены власти в стране, но отпустили на следующий день. Он согласился выплатить 2 млрд сомов в счет государству.