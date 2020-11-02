Антикоррупционная служба при ГКНБ выявила коррупционную схему в Налоговой службе. Как сообщает пресс-служба ведомства, налоговики помогали производителям алкогольной продукции уклоняться от уплаты обязательных налоговых платежей в «особо крупном размере» и скрывать реальные объемы производства.

Оперативники ГКНБ провели обыски в кабинетах сотрудников центрального аппарата и районных управлениях Налоговой службы. Также они посетили завод и склады монополиста производителя алкоголя, расположенные в городе Бишкек, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

В результате обысков изъято свыше 460 тысяч единиц алкогольной продукции на сумму свыше 100 млн сомов. Кроме этого, следователи обнаружили склады и частные дома, в которых алкоголь хранился без разрешительных документов.

Сейчас АКС проверяет подлинность акцизных марок на найденной продукции для определения размера ущерба интересам страны.

Это не первое обвинение в адрес Налоговой службы в помощи крупным компаниям уклоняться от налогов. Финпол 27 октября заявил, что сотрудники Соцфонда и налоговой «предоставили преимущества» золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». Так, компания, якобы, не платила дополнительные налоги и страховые взносы.

Налоговая служба назвала это обвинение «безосновательным» и заявила о готовности предоставить финполу все документы на проверку.

Налоговая и алкоголь

Налоговая служба начала контролировать алкогольный рынок в феврале 2012 года. Сотрудники ведомства изымают из магазинов алкогольную продукцию, реализуемую без сертификатов, накладных, лицензии и с поддельными акцизными марками.

Например, 21 января 2016 года налоговики слили 700 литров алкоголя в центральную канализацию Бишкека. А в 2015 году Налоговая начала следить за алкогольными заводами через камеры онлайн-наблюдения, чтобы не было контрафактной продукции.

Однако два крупнейших производителя алкоголя — «Аю» и «Кыргыз Алко Трейд» — попытались опротестовать решение правительства об установке расходомеров и камер наблюдения в суде и проиграли слушание.

В 2020 году акцизный налог на алкогольную продукцию повысился как минимум на 30% — с 70 до 100 сомов за литр водки и этилового спирта. При этом, акциз будет повышаться каждый год на 20 сомов за литр.