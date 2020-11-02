Глава Национального энергохолдинга (НЭХК) Айтмамат Назаров 2 ноября сообщил, что подал в отставку с должности председателя. По его словам, он увольняется в связи с переходом на другую работу.

На своей странице в фейсбуке бывший глава Нацэнергохолдинга поблагодарил своих коллег, и отметил, что вместе они добились многого и стали семьей.

«Еще одна памятная часть моей жизни подошла к концу. Я провел интересное время с энергетиками. Мы многого достигли с коллегами, проделали большую работу, которая была незаметна для многих. Спасибо», – написал Назаров.

Бүгүн мен расмий эмес жана атайын даярдалбаган, жүрөктөн чыккан кайрылуумду жалпы коомчулукка жана өзгөчө мени менен... Опубликовано Айтмаматом Кошоевич Назаровым Понедельник, 2 ноября 2020 г.

Позже пресс-служба Нацэнергохолдинга сообщила, что новым главой стал Нурбек Козубеков. Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Илияз Ташбаев уже представил его коллективу.

По словам Ташбаева, Козубеков обладает многолетним опытом взаимодействия с различными коммерческими и международными организациями. Нурбек Козубеков с 2015 по 2016 год был членом совета директоров «Северэлектро».

Выборы 2020

Айтмамат Назаров был главой правления «Национальной электрической холдинговой компании» с мая 2019 года. В конце августа 2020 года он временно приостановил исполнение служебных полномочий в связи с участием в парламентских выборах – он был кандидатом от партии «Кыргызстан».

Назарова обвиняли в использовании админресурса, потому что он будучи кандидатом, участвовал в официальных мероприятиях Нацэнергохолдинга.

«Мы решили обратиться в Генпрокуратуру. Айтмамат Назаров сложил с себя полномочия, когда стал кандидатом. И нужно проверить, как тогда он посещал стратегические объекты», — сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева в интервью «Азаттыку».

Пресс-служба ЦИК писала, что Назаров, несмотря на сложение полномочий, выехал на энергообъект Жазы-Кечуу и участвовал в запуске энергоснабжения. По данным комиссии, материалы о кандидате были направлены в генпрокуратуру еще 19 сентября. По кодексу о нарушениях, Назарову грозил штраф 4 категории — 7500 сомов.

В итоге Центризбирком оштрафовал Назарова за нарушение избирательного законодательства. Позже он отозвал свою кандидатуру с выборов. После того, как итоги выборов были признаны недействительными, Назаров вернулся к работе в Нацэнергохолдинге.