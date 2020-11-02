Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что акимом Первомайского района назначен Максат Нусувалиев, а акимом Октябрьского района — Константин Куценко.

Аким Первомайского района Максат Нусувалиев и аким Октябрьского района Константин Куценко

Ранее должности акимов Первомайского и Октябрьского районов занимали Алибек Биримкулов и Азамат Дороев соответственно.

О Константине Куценко известно, что он является главой профессиональной лиги ММА и панкратиона Кыргызстана, а также вице-президентом Федерации фитнеса.

Также, по данным реестра Министерства юстиции, Куценко значится руководителем в трех компаниях — спорт клуб «Жолборс Тим», «Констант компани», занимающейся юридическими услугами, и общественной организации «Злата Кей Джи».

А Максат Нусувалиев ранее работал заместителем начальника Бишкекского управления по содействию занятости. Кроме этого, по данным реестра Министерства юстиции, Нусувалиев значится директором строительной компании «Оомат сервис».

Распоряжение о назначении подписал и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев.

Это не первые кадровые перестановки с приходом на должность и.о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева.

В свой первый рабочий день он снял с должности двух вице-мэром Бишкека — Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева.

Позже, после увольнения вице-мэров у здания мэрии собрались митингующие, которые требовали вернуть Мозгачеву и Абдылдаева на работу. В их защиту вступилась и советница мэра Гуля Алмамбетова, после чего Тулобаев уволил и ее.

Прошлый мэр Бишкека Азиз Суракматов ушел в отставку 20 октября. Перед уходом он назначил на пост первого вице-мэра экс-мэр столицы Наримана Тюлеева, который должен был исполнять обязанности мэра. Однако Тюлеев ушел в отставку после того как у мэрии собрались митингующие, которые были недовольны тем, что его назначили на пост в мэрию.