Конституционная палата сообщила, что приняла заявление партии «Реформа» и активистов Нурлана Касымбекова и Таалайбека Усубалиева. Они обратились в палату, чтобы та вынесла заключение о соответствии Конституции закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного закона “О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша”».

Закон предусматривает перенесение выборов в парламент на 2021 год, а также проведение конституционной реформы. Этот закон был принят парламентом и подписан и.о. президента Садыром Жапаровым.

«Уже начата подготовка дела к рассмотрению», — сообщили в Конституционной палате.

«Депутаты нарушили закон»

22 октября депутаты парламента сразу в трёх чтениях приняли поправки в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Согласно поправкам, парламентские выборы были отодвинуты на неопределенный срок.

Решение принять эти поправки авторы законопроекта объяснили тем, что в стране необходимо провести конституционную реформу, а для этого требуется время. Также они отметили сложную общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране.

«Уточненный дефицит бюджета на 2020 год и расходы по подготовке ко второй волне пандемии превышают 36 миллиардов сомов. По предварительным расчетам, нанесен ущерб в размере около 450 миллионов сомов. Для разрешения возникшей ситуации предлагается приостановить проведение досрочных выборов в Жогорку Кенеш и провести конституционную реформу», — говорится в справке-обосновании.

Таким образом, депутаты парламента VI созыва продлили срок своей работы до июня 2021 года.

Однако многие юристы и активисты не согласились с поправками в закон, считая, что они противоречат Конституции, а также были приняты с грубейшим нарушением регламента.

«Законопроект был инициирован группой лиц кулуарно в интересах отдельных политических групп и лиц. Поправки были приняты в немыслимо короткие сроки, без общественного обсуждения, без рассмотрения в комитетах, без должного ознакомления и осмысления депутатами в нарушение установленного Конституцией и законами порядка и процедур принятия законов», — отмечается в ходатайстве партии «Реформа».

До принятия поправок в закон ЦИК назначила дату повторных парламентских выборов на 20 декабря 2020 года. Однако из-за этого закона, а также из-за обращения партии «Актив» и «Коалиции за демократию и гражданское общество» в суд выборы в парламент были отменены.