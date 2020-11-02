Бывший лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов 2 ноября дал интервью радио «Азаттык» и программе «Ынгайсыз суроолор». В них он рассказал о своем видении событий, предшествовавших политическому кризису прошедшего октября и о дальнейших планах.

О выборах президента

Омурбек Бабанов не ответил «Азаттыку» на вопрос о том, намерен ли он участвовать в досрочных президентских выборах. Политик отметил, что кандидаты на этот пост должны чувствовать особую ответственность.

«В Кыргызстане к власти приходят одним путем, уходят другим, и мы все видим каким. […] Скоро я сделаю свое заявление, мне нужно все обдумать, посоветоваться и принять решение. Общественность об этом узнает обязательно. Тогда открыто будет заявлено, кого я поддержу, кто поддержит меня», – сказал Бабанов.

О конституционной реформе

Бывший лидер партии «Республика» отметил, что поддерживает инициативу проведения конституционной реформы, и что предлагал внести изменения еще в 2015 году.

«Народ должен выбрать форму правления – парламентскую или президентскую. Сегодняшняя конституция дает огромные полномочия президенту. Народ должен решать, и если он выберет президентскую форму правления, то президент должен будет отвечать за бюджет, за социальную сферу, за безопасность. При этом нужно обеспечить независимость судебной системы», – сказал Бабанов.

По его мнению, в условиях проведения конституционной реформы решение передвинуть сроки проведения парламентских выборов было правильным.

На вопрос о том, не приведет ли конституционная реформа к авторитарному режима, Бабанов ответил, что необходимо создать конституционный совет из политических лидеров, подвергшихся политическим гонениям.

«Я сам тоже готов войти в эту группу. Я думаю, люди с политическим опытом, тех, кто знают, что такое политическое гонение, смогут выработать проект Конституции, которая будет работать во благо народа. Я поддерживаю идею конституционной реформы, но сначала нужно увидеть этот проект и только после этого говорить, поддерживаю именно этот проект или нет», – сказал Бабанов.

О предложении стать премьер-министром

Политик рассказал, что ему предлагали стать премьер-министром после митингов 6 октября. По его словам, тогда он прибыл на площадь, чтобы «способствовать объединению народа».

«Стоял один вопрос, и это не мое премьерство – надо было объединить людей. Я хотел, чтобы результат был не временным. Но меня молодежь не поняла, Тилек Токтогазиев захватил Дом правительства, и я решил уйти», – сказал Бабанов.

По его словам, после этого депутат и лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов отправил своего помощника и предложил провести собрание. Утром на встречу в «Жаннате» пришли сам Сулайманов, Тилек Токтогазиев, Клара Сооронкулова, Жоодар Шадыханов.

Бабанов отметил, что тогда ему предложили стать премьером, а Сулайманову – стать спикером парламента.

«Мне сказали, что я смогу вести народ. Также они поставили условие, чтобы я не шел на парламентские и президентские выборы. Я сказал, что такого вопроса нет, и что откажусь от выборов. Только все должно было быть открыто. […] Я согласился стать премьером на их предложение, я сам не навязывался», – сказал политик.

Бывший кандидат в президенты отметил, что сторонников Садыра Жапарова было больше, поэтому было предложено, что они оба представят свои программы. Для этого необходимо было создать условия для депутатов.

Однако, по его словам, эти планы рухнули 9 октября после беспорядков на площади.

О митинге против ОПГ

Омурбек Бабанов заявил, что на мирном митинге против ОПГ, прошедшем на площади 9 октября произошла провокация – тогда его сорвали сторонники Садыра Жапарова, напав на митингующих. По его словам, ее могли устроить третьи силы, в том числе, связанные с бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым, но это не точно.

Бывший лидер партии «Республика» рассказал, что позже, 13 октября, встречался с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, а затем в тот же день – с Жээнбековым.

«На первой встрече с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым мы обсудили провокацию на площади 9 октября. Они сказали, что провокация была не с их стороны, наоборот, они усиленно контролировали свои группы. Провокация была с другой стороны. Затем я встретился с Жээнбековым, и он сказал, что и его сторонники были за Жапарова», – сказал Бабанов.

Политик считает, что у провокаторов было две цели, одна из – устроить беспорядки, чтобы всех организаторов и выступавших арестовали, вторая – разогнать митинг оппонентов.

«Правоохранительные органы тоже должны выяснить, чья это спецоперация. Я не могу заниматься черным пиаром и говорить, кто это сделал, потому что это большая ответственность. Ни одна политическая сторона не берет ответственность», – отметил Бабанов.

О сторонниках и партии «Республика»

В эфире программы «Ынгайсыз суроолор» ведущая попросила Омурбека Бабанова прокомментировать заявление Жээнбекова во время дебатов в 2017 году о том, что после его победы на выборах борьба с коррупцией начнется с Бабанова.

«Сооронбай Жээнбеков, как кандидат, сказал мне, что будут политические преследования в отношении меня. Когда был за границей, я много думал над его словами. Потом в 2018 году были разговоры о том, чтобы я не возвращался в Кыргызстан в течение года, и тогда они не будут трогать близких, однопартийцев и депутатов [партии “Республика”]», – ответил Бабанов.

Он отметил, что после выборов он находился в Кыргызстане только 10 дней, а после отъезда было возбуждено дело по выступлению Бабанова в Он-Адыре. По его словам, ему пришлось уйти из политики не из-за поражения на президентских выборах, а из-за предательства депутатов, пришедших в парламент по его квоте.

«Я тогда боролся не с Жээнбековым, а с властью Атамбаева. Я уехал отдыхать после выборов, а они возбудили дело по Он-Адыру. Тогда мне предложили уйти из политики для стабильности в стране. Но самой главной причиной моего ухода стали мои депутаты. Шофер Илмиянов звал их в кабинет генпрокурора и собирал подписи, чтобы снять меня с поста лидера фракции», – рассказал Бабанов.

Политик отметил, что это стало большим ударом для него, но отказался назвать их имена.

«Я согласился уйти из политики, чтобы спасти их авторитет, я хотел сохранить партию. В партии состоят не только эти депутаты, в ней более 100 тысяч человек. Все те депутаты не вошли в список кандидатов в этом году», – пояснил он.

О Жээнбекове и Атамбаеве

В Эфире передачи «Азаттыка» «Неудобные вопросы» Бабанов заявил, что простил бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Какие только слова Атамбаев не говорил в мою сторону в 2017 году. Когда я был за границей, около года я злился на него, а потом решил, что эта обида мою жизнь не улучшит. Нужно уметь прощать, если человек осознает свою ошибку. Он много раз просил у меня прощения, и в последний раз, когда виделись на митинге. Я простил, и не только его. Все знают, что он не смог обеспечить честную конкуренцию на выборах президента, все это видели. И именно за это он просил у меня прощения», – сказал Бабанов.

Ведущий спросил, почему после событий 5 октября Бабанов вышел на площадь вместе с Атамбаевым, и не подорвал ли он этим доверие других политических сил.

«Все знали о том, что Атамбаев намерен поддержать митингующих и прийти на площадь. Так было обсуждено заранее. Все группы собиралась в разных местах, и мы договорились, что потом встретимся и все вместе будем на площади проводить мирный митинг. Целью митинга было призвать депутатов выйти на работу и законно избрать правительство. Все знали о том, что Атамбаев будет на площади, если бы мне сказали, что не хотят этого, то мы бы не пошли на этот шаг», – ответил Бабанов.

Он добавил, что если ситуация в Кыргызстане после выборов сложилась бы иначе, он бы не стал возвращаться в политику. По его словам, несмотря на планы «Республики» по выдвижению его кандидатуры на пост премьер-министра, это было бы неосуществимо, потому что «решение принимает не партия, а президент, и ему туда дороги нет».

Позже в эфире «Ынгайсыз суроолор» Омурбека Бабанова спросили, сможет ли он простить Сооронбая Жээнбекова, как простил Алмазбека Атамбаева.

«Я думаю, что Жээнбеков после отставки сделает множество выводов и поймет, какие ошибки он совершил, подвергая некоторых политическим преследованиям. Но я не держу обиды на него», – ответил Бабанов.

По его словам, Жээнбеков «должен увидеть свои ошибки, пересмотреть свою кадровую политику».

«Сколько раз ему говорили про Матраимова, а он продолжал просить факты. Про подкупы на выборах ему тоже говорили, но ему нужны были факты. И-за этого произошли последние события», – отметил политик.

Бывший кандидат

Омурбек Бабанов в 2005 году был избран депутатом Жогорку Кенеша от родного Кара-Бууринского района Таласской области. После этого он еще дважды проходил в парламент в 2010 и 2015 годах. Его два раза назначали первым вице-премьер-министром страны, а в декабре 2011 года он возглавил правительство на восемь месяцев.

В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.

Различные исследования показывали, что Бабанов был фаворитом населения в предвыборной гонке: в его поддержку подписались 107 тысяч избирателей, его гуглили больше других кандидатов в президенты и назвали вторым лучшим премьер-министром страны.

Но на выборах победил провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков. После этого Бабанов заявил об уходе из политики и уехал из Кыргызстана. Позже он рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако уголовные дела до сих пор расследуются. Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года, обещая не возвращаться в политику.

Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года. За неделю до парламентских выборов Бабанов появился на публичном открытии «Аллеи славы» возле торгового центра Asia Mall. На следующий день на официальной странице «Республики» в фейсбуке появилась фотография Бабанова с Русланом Казакбаевым на фоне баннера партии с надписью «Добро пожаловать, Омурбек Токтогулович».

Во время дебатов между лидерами партий, участвовавших в парламентских выборах, лидер «Республики» Мирлан Жээнчероев заявил, что партия будет выдвигать Бабанова на пост премьер-министра, если пройдет в парламент и коалицию большинства.

Выборы 2021

Центральная избирательная комиссия назначила выборы президента на 10 января 2021 года.

Он сказал, что сначала пройдут выборы президента, конституционные реформы, а затем выборы депутатов в парламент седьмого созыва.

По Конституции, досрочные выборы в президенты должны провести в трехмесячный срок после отставки главы государства. Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с поста президента 15 октября 2020 года, следовательно этот срок истекает 16 января 2021 года.

По данным ЦИК, ранее документы для участия в президентских выборах подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, политик Назарбек Нышанов и бывший депутат парламента Бектур Асанов.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября – тогда после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за недовольства ими.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения между митингующими и милицией, что в итоге привело к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных. Так, на свободе оказались бывший президент Алмазбек Атамбаев, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок по обвинению в захвате заложника в 2013 году.

После своего освобождения Жапаров провозгласил себя премьер-министром.

Депутаты шестого созыва только с третьей поптыки утвердили Жапарова на этом посту — все это сопровождалось митингами и угрозами в адрес нардепов.

Жапаров в этот же день заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, согласно их договоренности. Уже 16 октября депутаты приняли отставку Жээнбекова, а и.о. президента и одновременно премьер-министром стал Садыр Жапаров, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий.

На прошедшем 22 октября заседании депутаты шестого созыва парламента одобрили законопроект Акылбека Жапарова о переносе повторных парламентских выборов на 4-6 месяцев. Таким образом действующие депутаты продлили свои полномочия до весны 2021 года, однако согласились работать без зарплаты.

Своим решением депутаты приняли законопроект, приостанавливающий действия двух статей Конституции о назначении даты парламентских и президентских выборов сразу в трех чтениях. Таким образом выборы в парламент отсрочены на неопределенный срок.

Такая инициатива была предложена, чтобы успеть провести референдум о поправках в Конституцию. Избирателям предлагают выбрать парламентскую или президентскую форму правления, а также еще несколько изменений.

При этом законопроект по поправками в Конституцию пока не представлен и не обсужден.

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