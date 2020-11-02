Предприниматели рынка «Дордой» собрались 2 ноября у Дома правительства и потребовали, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. По их словам, у некоторых предпринимателей товар на границе задерживают уже шесть месяцев и они на грани банкротства.

«Если наша проблема не решится сегодня-завтра, на митинг выйдут работники всех рынков Кыргызстана, а это уже 1 млн человек», — заявил один из демонстрантов.

Предприниматели попытались войти в Дом правительства, но сотрудники милиции их не пустили.

Митингующие потребовали, чтобы к ним вышел первый-вице-премьер-министр Артем Новиков.

«Мы уже заходили в Дом правительства неоднократно к каким-то чиновникам, но ни один из них не смог решить нашу проблему. В связи с этим требуем, чтобы вышел Новиков. Если он не сможет решить нашу проблему, то ему нужно покинуть свой пост», — заявил один из митингующих.

Ранее бизнес-ассоциации сообщали о том, что на КПП «Торугарт» на кыргызско-китайской границе задерживают грузы. По их словам, именно кыргызская сторона не пропускает грузовые авто, потому что «чиновники делят кресла, а на границе полная неразбериха».

Государственная таможенная служба сообщила Kaktus.media, что никаких ограничений с пропуском грузов и транспорта на этом КПП нет.

«Только сегодня с утра прошло пять автомашин с грузами», — рассказали в ГТС.

Кроме того, пресс-служба ГТС напомнила, что 24 октября таможенная служба и бизнес-сообщества обсудили вопрос по ограничению пропуска фур с грузами из Китая через КПП «Торугарт» и «Иркештам».

Председатель объединенного профсоюза рынка «Дордой» Дамира Долоталиева озвучила жалобы бизнес-сообщества по задержке грузов в Китае и предложила создать рабочую комиссию по решению этого вопроса на местах.

В итоге решили, что МИД вместе с соответствующими госорганами должно провести переговоры с китайской стороной, чтобы устранить барьеры в перевозке груза из Китая через пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам».