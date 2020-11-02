Группа женщин из общественного объединения «Айымдар кыймылы (Движение женщин)» 2 ноября объявила бессрочную голодовку возле Белого дома. По словам активисток, они выступают против изменения Конституции, «беззакония в стране», а также требуют провести обещанную люстрацию.

«Нет люстрации. Выходят из тюрьмы и занимают должности. Нигде в мире такого нет», – заявила глава объединения Нургуль Кожомбердиева.

Другая пикетчица, сестра покойного каскадера Усена Кудайбергенова, рассказала, что выступает против освобождения Нурлана Темирбаева, экс-заместителя Службы государственной охраны при Жаныше Бакиеве. Он был условно-досрочно освобожден 23 октября 2020 года.

«Мы против, чтобы каждый, кто приходит во власть, менял Конституцию под себя. Мы против того, чтобы Бакиевы снова пришли к власти. […] », – отметила Кожомбердиева.

Активистки также выступили в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутатов Мээрбека Мискенбаева и Равшана Жээнбекова, экс-главы 9-й Службы ГКНБ Дамира Мусакеева, телохранителя Атамбаева Каната Сагынбаева и других задержанных сторонников Атамбаева.

Они требуют провести открытый суд по делу о событиях в Кой-Таше и прекратить политические гонения, а также отменить решение о переносе парламентских выборов.

Женщины рассказали, что планировали объявить бессрочную голодовку в сквере Горького, но им не дали установить юрты, поэтому они собираются находиться возле Белого дома.

День митингов

Это не первая мирная акция, проходящая в Бишкеке 2 ноября. У Дома правительства проходят сразу несколько митингов с разными требованиями.

Предприниматели рынка «Дордой» потребовали, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. По их словам, товар на границе задерживают по шесть месяцев и они на грани банкротства. Митингующие потребовали, чтобы к ним вышел первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

У Дома правительства в Бишкеке прошли сразу два митинга сотрудников «Северэлектро». Энергетиков выходить на акции протеста заставило решение о смене руководства: на прошлой неделе и.о. президента Садыр Жапаров утвердил нового гендиректора Улана Астаркулова вместо Доскула Бекмурзаева.

Одна часть коллектива против назначения нового руководства и считает его проявлением коррупции в сфере энергетики, другая часть вышла на митинг «в поддержку закона», то есть фактически в поддержку назначения Астаркулова.

Кроме того, к Дому правительства пришли сторонники экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова с требованием отпустить его из СИЗО. Они заявили, что не уйдут, пока его не выпустят. Позже они направились к зданию ГКНБ.

Участники еще одной акции на Старой площади хотят, чтобы правительство объявило кредитную амнистию, а также просят предоставить рассрочку по выплате кредитов. Также звучат требования об отставке главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.