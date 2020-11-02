И.о. президента Садыр Жапаров во время поездки в Баткенскую область 2 ноября заявил, что планирует объединить Госпогранслужбу с ГКНБ. Правда видео, на котором Жапаров говорит о своем намерении, опубликовано 1 ноября.

«В скором времени планируем перевести погранслужбу в ГКНБ, и после предварительных договоренностей мы все мирным путем решим между двумя странами», — говорит Жапаров.

Рядом с ним на видео стоит Камчыбек Ташиев — его ближайший соратник, которого Жапаров назначил главой ГКНБ сразу после получения полномочий президента после отставки Сооронбая Жээнбекова.

Во время своего визита Жапаров ознакомился с ходом строительства дороги Кок-Таш—Ак-Сай—Тамдык близ села Бакай Баткенской области. По данным правительства, благодаря этой 25-километровой дороге кыргызстанцы смогут проехать в Лейлекский район, в город Сулюкта и села Баткенского района в обход Таджикистана.

«Конфликты с соседними странами не приводят ни к чему хорошему. Призываю пограничников и других служащих решать все конфликты в пограничной зоне мирным путем», — говорит Жапаров в конце видео.

Это второй визит Жапарова в регионы после выхода из колонии и своего назначения премьер-министром и и.о. президента. До этого он посетил Кочкорский район Нарынской области.

Приграничные конфликты

Села Ак-Сай и Кок-Таш находятся на границе с Таджикистаном. В них часто происходят конфликты между жителями двух стран из-за неопределенных границ и пересечения двух дорог Баткен — Исфана и Исфара — Ворух.

В апреле 2020 года власти установили в этих селах камеры видеонаблюдения для фиксации зачинщиков стычек и светофоры для регулировки движения.

Так как из-за столкновений кыргызстанцы перекрывают дорогу, ведущую в таджикский анклав Ворух, тем самым изолируя целый таджикский район. В свою очередь таджикистанцы перекрывают дорогу, ведущую в Исфару. Из-за этого кыргызстанцам приходится объездом добираться в Исфару через дорогу Ак-Сай — Рават.