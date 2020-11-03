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Бишкекский горсуд прекратил рассмотрение жалобы по изменению меры пресечения Камчы Кольбаеву, так как адвокаты подсудимого отозвали свою апелляционную жалобу. Они намеревались обжаловать решение Первомайского суда, согласно которому Кольбаева водворили в СИЗО ГКНБ.

Теперь до окончания следствия Кольбаев остаётся в СИЗО ГКНБ.

Камчы Кольбаев был задержан в Бишкеке 22 октября у спортклуба «Авангард». В пресс-службе ГКНБ заявили, что Кольбаев был задержан «в ходе проводимой работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп». Он обвиняется в «Создании преступной организации или участии в ней», было начато досудебное производство.

Кто такой Кольбаев?

Камчы Кольбаева называют «коронованным вором в законе». Кримавторитета в конце 2017 года внесли в «черный список» Минфина США. Там Кольбаева называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ. Также он внесен в список самых крупных наркобаронов мира.

Он получил славу одного из влиятельных криминальных авторитетов Кыргызстана ещё в 90-е годы. В конце 90-х он соперничал за сферы влияния с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым, но за попытку покушения на последнего, а также за убийство двоих «рыспековцев», был в 2000 году приговорен к 25 годам лишения свободы.

В 2006 году он сбежал после перевода в колонию-поселение, а год спустя власти Кыргызстана прекратили его поиски.

В 2013 году в Кыргызстане его приговорили к трем годам лишения свободы — при этом обвинение требовало 14 лет. Уже через год Кольбаева отпустили на свободу, а Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группировки — по информации ведомства в 2018 году в нее входило 424 человека.

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