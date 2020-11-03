У бывшего президента Алмазбека Атамбаева усилился бронхит. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил его адвокат Замир Жоошев. В интервью Kaktus.media Жоошев сказал, что Атамбаев чувствовал себя плохо еще при переводе в колонию №47.

«Он сдавал ПЦР-анализы еще в июле, и они были отрицательными», — рассказал адвокат изданию Kaktus.media.

Также Жоошев подчеркнул в своем посте на фейсбуке, что, по постановлению Первомайского райсуда, Атамбаева должны были отпустить под домашний арест, однако он «по сей день не освобожден из заключения».

«В соответствии со статьей 100 Конституции, вступившие в законную силу акты судов подлежат исполнению на всей территории республики. А незаконное заключение гражданина в колонию влекут уголовную ответственность, но только не в нашем случае», — пишет адвокат.

Спецкомиссия 27 октября решила перевести Атамбаева из СИЗО-1 в колонию №47 после того, как он объявил голодовку из-за плохих условий содержания. Его этапировали туда днем ранее из следственного изолятора ГКНБ по решению Первомайского райсуда.

Замир Жоошев тогда заявил, что Атамбаева содержат в подвальном помещении, где ранее находились заключенные, приговоренные к смертной казни. По его словам, там было холодно и не работала канализация.

Другой адвокат бывшего президента Сергей Слесарев рассказал, что защита просила перевести его в колонию №47, чтобы ему оказали медицинскую помощь, «но его почему-то перевели в СИЗО-1».

В ГСИН опровергли информацию адвоката о плохих условиях, а также сообщили, что заявления от Атамбаева по поводу голодовки в адрес администрации учреждения не поступало.

«СИЗО-1 подключен к централизованной отопительной системе и центральной канализации, все камеры закрыты, в СИЗО установлены видеокамеры», — ответили в ГСИН.

Тогда же в СИЗО-1 бывшего президента посетили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Они отметили, что причиной объявления голодовки Атамбаев назвал то, что судебные процессы по делу Батукаева проходят в закрытом режиме и ему нужна медпомощь в колонии №47.

У бывшего президента уже было заболевание дыхательной системы — в конце июня ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Тогда его госпитализировали, но тест на COVID-19 у Атамбаева вышел отрицательным.

Позже его дети заявили, что бывшего президента заразили коронавирусом в следственном изоляторе ГКНБ, в котором «у всех сотрудников подтвердили» инфекцию. Силовики все опровергли.

«Освободили под давлением»

Сторонники Атамбаева освободили его из колонии в ночь на 6 октября, как и многих других политзаключенных, в числе которых и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров. Позже бывший президент обнародовал то самое постановление Первомайского суда об изменении меры пресечения ему на домашний арест.

Однако уже 10 октября оперативники ГКНБ задержали бывшего президента и водворили в СИЗО комитета. Через три дня в ГКНБ заявили, что ранее Атамбаева освободили из СИЗО «под давлением в результате насилия».

Межведомственная следственная группа начала по этому факту досудебное производство, а также рассматривает отмену постановления Первомайского райсуда.

Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осудили на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом его резиденции в Кой-Таше.

Алмазбека Атамбаева арестовали в августе 2019 году после двух дней штурма его резиденции в Кой-Таше. Сторонники бывшего президента оказали сопротивление, в результате погиб один спецназовец и около 100 человек получили ранения.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по таким статьям как «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса. Также Атамбаев обвиняют и в других преступлениях, которые, по версии следствия, он совершил в бытность президентом.