Член партии «Мекенчил» и сторонник премьера и и.о. президента Садыра Жапарова Мелис Аспеков возглавит его штаб по Чуйской области для подготовки к выборам главы страны. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«С завтрашнего дня начну готовиться к президентским выборам. Мой брат Садыр Жапаров назначил меня главой Чуйской области по выборам. Главное, надо выиграть на президентских выборах, остальное, как говорится — ерунда», — написал Аспеков.

Он планирует открыть штаб и назначить координаторов по районам, для этого Аспеков призвал откликнуться «Чуйских родственников».

За несколько дней до этого — 30 октября — мекенчиловец высказал свое недовольство кадровыми решениями Жапарова. В частности, ему не нравилось, что премьер-министр назначил своим советником Арзыбека Бурханова, а главу аэропорта «Манас» Бакыта Сыдыкова оставил на посту.

Аспеков обещал поставить юрту на центральной площади Бишкека и начать голодовку, если они не уйдут со своих должностей. Он назвал Бурханова «аферистом, обманувшим многих людей», а люстрацию, из-за которой и совершалась революция — «люстрой».

Кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» и экс-депутат Бакыт Сыдыков возглавил аэропорт «Манас» 21 октября. Однако после протеста работников аэропорта Жапаров дал ему 10 дневный срок для решения проблем «Манаса».

Жапаров пообещал, что Сыдыкова ждет уголовная ответственность, если тот не справится со своей задачей и уйдет с должности. Сегодня — 3 октября этот срок подошел к концу, новостей о руководстве аэропорта пока нет.

Жапаров и Бурханов связаны со скандалом, в ходе которого выяснилось, что они ходили к криминальному авторитету Камчы Кольбаеву «решать вопросы» по долгам Бурханова другому бизнесмену. При рассмотрении дела «Коли-кыргыза» в 2013 году Бурханов выступал в качестве потерпевшего, но отказался от всех претензий к Кольбаеву.

Жапаров 25 октября заявил, что собирается участвовать в досрочных президентских выборах. Перед этим он, как требует законодательство, снимет с себя все полномочия и сам же примет свою отставку.

Сторонники Жапарова прочили ему пост президента еще во времена заключения, а когда он вышел из колонии, это стало одним из самых главных их требований.

Все началось с отставки экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Митингующие начали требовать от него уйти с поста главы государства еще во время волнений после парламентских выборов. Жээнбеков 15 октября добровольно сложил с себя полномочия президента «для спокойствия народа» после того, как сторонники Садыра Жапарова грозились пойти к госрезиденции.

На следующий день новоизбранный спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента. Он заявил, что могут возникнуть вопросы к тому, что он исполняет обязанности главы страны, когда срок полномочий парламента истечет.

В Конституции предусмотрено, что в таком случае и.о. главы государства становится премьер-министр — коим на тот момент являлся Жапаров. В итоге он стал совмещать полномочия и главы правительства, и президента.