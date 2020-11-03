Фото: Сайт Президента КР. Фото: Сайт Президента КР. Фото: Сайт Президента КР.

Премьер-министр и и.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров 2 ноября прибыл с рабочим визитом в Баткенскую область. По его словам, целью этой поездки стало ознакомление с проблемами жителей области.

Это уже не первый рабочий визит Жапарова в должности и.о.президента и главы правительства. Ранее Жапаров выезжал в Нарынскую область, где выступая перед жителями заявил, что хочет баллотироваться в президенты.

Выборы президента в Кыргызстане назначены на 10 января 2020 года и фактически нынешние рабочие поездки Жапарова становятся похожи на неофициальную агитацию.

«Клооп» приводит основные моменты из заявлений Жапарова в Баткенской области.

Приехал в Баткен, чтобы почтить память героев-баткенцев и отдать дань уважения Исхаку Раззакову. Это две основные причины, по которым Баткенская область стала первой областью, которую я посетил с рабочим визитом. Моя нынешняя судьба, цели и принципы работы близки идеям Исхака Раззакова. Он пытался восстановить экономику и систему управления страны, разрушенную в годы войны.

Необходимо решить все приграничные вопросы. Так как мы сейчас рассматриваем вопрос о передаче Госпогранслужбы в ведение ГКНБ, я дал поручения комитету принять срочные меры и решить проблемы на границе. Полпредство в Баткенской области должно завершить строительство социальных объектов, согласно Госпрограмме развития приграничных территорий.

Строительство автодорог и моста — значимый процесс для области. Мост между селами Ак-Сай и Капчыгай закончат строить в конце 2020 года. Также завершается строительство автодороги Кок-Таш — Тамдык и Ак-Сай — Рават. У жителей наконец появится возможность проехать в Лейлекский район, Сулюкту, в села Самаркандек и Ак-Татыр через независимую кольцевую дорогу в обход Таджикистана.

Баткенская область должна стать процветающим регионом. Баткенский рис, цветок Айгуль и абрикосы должны стать мировым брендом. Для этого необходимо внедрение кластерной системы, строительство перерабатывающих предприятий, улучшение инфраструктурных объектов и повышение качества туристических услуг. Мы приложим все усилия для этого.

Необходимо улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе. Уровень жизни местного населения, проблемы, связанные с границами — это вопросы, которые вызывают у меня обеспокоенность. Баткен — стратегический регион, он расположен вдалеке от столицы и граничит с двумя сопредельными государствами. Поэтому мы обязаны ему уделить особое внимание.

Предотвратить в области распространение COVID-19. В Баткенской области наблюдается ухудшение эпидситуации. Необходимо направить все усилия на её улучшение. Организационные мероприятия, работа по обеспечению населения страны необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и СИЗ должна быть выполнена в полном объёме.

Моя цель — избавить Кыргызстан от коррупции. Народ нуждается в чистых и профессиональных кадрах. Поэтому призываю всех руководителей проявить четкую политическую волю в борьбе с коррупцией и работать прозрачно во благо нашей страны.