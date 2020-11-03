Центризбирком 24 октября на фоне обысков и выемки документов объявил дату досрочных выборов президента. Кыргызстанцы будут избирать нового главу государства в воскресенье 10 января.
Предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков снял с себя полномочия 15 октября. На следующий день парламент принял это к сведению и назначил премьер-министра Садыра Жапарова исполняющим обязанности президента.
По конституционному закону о выборах президента, сроки избирательных действий сокращаются на четверть. «Клооп» на основе календарного плана ЦИК и конституционного закона составил расписание того, что и до какого срока должен сделать кандидат в президенты.
Выдвижение
Свою кандидатуру на президентство могут выдвинуть кыргызстанцы:
- Не избиравшиеся ранее президентом;
- Не имеющие иностранного гражданства;
- Старше 35 и моложе 70 лет;
- Прожившие в Кыргызстане в общем более 15 лет;
- Владеющие государственным языком на уровне «Выше среднего».
Кандидаты в главы государства уже могут подать заявление о самовыдвижении или выдвижении от партии на пост президента. Главное, им надо подать все документы до 14 ноября 2020 года включительно.
Документы, предоставляемые в ЦИК:
- Заявление о выдвижении кандидата от него самого или от партии. По выборному закону, если партия представляет своего кандидата, то нужно еще прикрепить протокол решения политобъединения, копию устава и свидетельства о регистрации политпартии;
- Анкета с данными кандидата по 6 декабря включительно;
- Копия паспорта;
- Сертификат об уровне владения государственным языком;
- Справка с места работы или учебы;
- Справка о внесении избирательного залога по 3 декабря включительно;
- Справка об отсутствии гражданства иной страны;
- Справка об отсутствии или погашении судимости;
- Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных.
Все эти документы должен принести в Центризбирком сам кандидат или уполномоченное лицо по нотариально заверенной доверенности. При этом члены ЦИК выдают ему справку о получении пакета документов.
При обнаружении несоответствия в документах Центризбирком должен оповестить об этом кандидата в течение 24 часов с момента получения документов. В этом случае у кандидата есть 48 часов на исправление.
Кандидаты могут отказаться от участия в выборах, подав заявление по 7 января 2021 года.
Регистрация
Избирательный фонд для финансирования предвыборной кампании нужно открыть в течение 4 дней после регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. ЦИК определила для этого два учреждения: «РСК Банк» и «Айыл Банк».
После этого команда кандидата может начать сбор необходимых 30 тысяч подписей в его поддержку. При этом подписывать подписные листы могут только кыргызстанцы с активным избирательным правом.
Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидата и избирательный залог в размере 1 млн сомов нужно сдать в ЦИК до полуночи 3 декабря 2020 года.
Члены комиссии должны проверить достоверность подписей в течение 7 дней со дня предоставления документов. При полном соответствии документов ЦИК регистрирует кандидата и в течение двух дней выдает ему соответствующее удостоверение.
При отказе в регистрации, кандидат может обжаловать решение ЦИК в суде в 5-дневный срок.
Предвыборная гонка кандидатов официально начинается с 15 декабря до 8:00 утра 9 января — дня тишины перед самим голосованием.
ЦИК обязана подвести итоги выборов до 21 января включительно. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины всех голосов.
Если же ни один кандидат не набирает такого количества сразу, то комиссия назначает повторное голосование. При этом выбирают только двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование или второй тур проводится в течение 20 дней со дня определения результатов выборов.
Известны ли кандидаты?
На 3 октября в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры обратились пять человек: Адахан Мадумаров, Арстанбек Алай, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов и Бектур Асанов.
Первым выдвинул свою кандидатуру лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров — он подал заявление 30 октября. Политик был кандидатом на пост президента дважды — в 2011 и 2017 году.
На выборах президента в 2011 году Мадумаров занял второе место (14,8%), проиграв Алмазбеку Атамбаеву (62,5%). В 2017 Мадумаров оказался на третьем месте с 6,5% после Сооронбая Жээнбекова (54,2%) и Омурбека Бабанова (33,4%).
31 октября в Центризбирком обратились сразу три мужчины. Самый известный среди них — Арстан Алай, назвавший президента России Владимира Путина «сложным биороботом», и автор мема «Зима не будет!».
Также на пост президента выдвинул свою кандидатуру глава фонда «Возрождение историко-культурного наследия и духовности “Древняя кочевая цивилизация”» Кубан Чороев.
Четвертым заявление о самовыдвижении подал Назарбек Нышанов — Председатель общественного объединения «Лига-Антикризис», которого в 2007 году разыскивала милиция за хищения в особо крупных размерах. И Чороев, и Нышанов выдвигались на президентские выборы в 2017, но не участвовали в них.
Экс-депутат Бектур Асанов обратился в комиссию с заявлением 2 ноября. В 2011 году он уже выдвигался в президенты, но сошел с гонки. Асанов выступал против бывшего тогда президентом Алмазбека Атамбаева, а в 2016 году был осужден за насильственный захват власти. Он был освобожден из заключения в феврале 2019 года по амнистии.
Также свое намерение участвовать в выборах президента выразил нынешний премьер-министр и и.о.главы государства Садыр Жапаров, сторонники которого прочили ему пост президента еще во времена заключения.
По Конституции, и.о.президента не может баллотироваться на досрочных выборах главы государства, но такая возможность ему открывается при снятии полномочий.
«10 января будут президентские выборы. Я сдам свои полномочия в начале декабря и буду участвовать в них, как рядовой гражданин. Если пройду, то я стану, как вы говорите, «ажо». Если нет — то я останусь простым человеком среди вас», — сказал Жапаров во время рабочей поездки в Кочкорский район Нарынской области 25 октября.
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел с поста главы государства на фоне политического кризиса после парламентских выборов 4 октября. Его отставка была одним из требований сторонников Садыра Жапарова. В последние пару дней правления Жээнбекова они грозились пойти в сторону госрезиденции, если он не выполнит их требования.
Переговоры об отставке Жээнбекова длились пять дней — еще на заседании парламента 10 октября Жапаров говорил, что обсудил с ним его добровольный уход. Требования об отставке президента начали озвучиваться сразу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября.
Но настроения у политсил были различными. Некоторые политики хотели объявить ему импичмент, некоторые призывали Жээнбекова добровольно снять с себя полномочия, а несколько депутатов предложили ему доработать свой срок до конца, чтобы оставить страну в легитимном поле.