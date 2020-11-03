Центризбирком 24 октября на фоне обысков и выемки документов объявил дату досрочных выборов президента. Кыргызстанцы будут избирать нового главу государства в воскресенье 10 января.

Предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков снял с себя полномочия 15 октября. На следующий день парламент принял это к сведению и назначил премьер-министра Садыра Жапарова исполняющим обязанности президента.

По конституционному закону о выборах президента, сроки избирательных действий сокращаются на четверть. «Клооп» на основе календарного плана ЦИК и конституционного закона составил расписание того, что и до какого срока должен сделать кандидат в президенты.

Выдвижение

Свою кандидатуру на президентство могут выдвинуть кыргызстанцы:

Не избиравшиеся ранее президентом; Не имеющие иностранного гражданства; Старше 35 и моложе 70 лет; Прожившие в Кыргызстане в общем более 15 лет; Владеющие государственным языком на уровне «Выше среднего».

Кандидаты в главы государства уже могут подать заявление о самовыдвижении или выдвижении от партии на пост президента. Главное, им надо подать все документы до 14 ноября 2020 года включительно.

Документы, предоставляемые в ЦИК:

Заявление о выдвижении кандидата от него самого или от партии. По выборному закону, если партия представляет своего кандидата, то нужно еще прикрепить протокол решения политобъединения, копию устава и свидетельства о регистрации политпартии; Анкета с данными кандидата по 6 декабря включительно; Копия паспорта; Сертификат об уровне владения государственным языком; Справка с места работы или учебы; Справка о внесении избирательного залога по 3 декабря включительно; Справка об отсутствии гражданства иной страны; Справка об отсутствии или погашении судимости; Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных.

Все эти документы должен принести в Центризбирком сам кандидат или уполномоченное лицо по нотариально заверенной доверенности. При этом члены ЦИК выдают ему справку о получении пакета документов.

При обнаружении несоответствия в документах Центризбирком должен оповестить об этом кандидата в течение 24 часов с момента получения документов. В этом случае у кандидата есть 48 часов на исправление.

Кандидаты могут отказаться от участия в выборах, подав заявление по 7 января 2021 года.

Регистрация

Избирательный фонд для финансирования предвыборной кампании нужно открыть в течение 4 дней после регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам. ЦИК определила для этого два учреждения: «РСК Банк» и «Айыл Банк».

После этого команда кандидата может начать сбор необходимых 30 тысяч подписей в его поддержку. При этом подписывать подписные листы могут только кыргызстанцы с активным избирательным правом.

Подписные листы по сбору подписей в поддержку кандидата и избирательный залог в размере 1 млн сомов нужно сдать в ЦИК до полуночи 3 декабря 2020 года.

Члены комиссии должны проверить достоверность подписей в течение 7 дней со дня предоставления документов. При полном соответствии документов ЦИК регистрирует кандидата и в течение двух дней выдает ему соответствующее удостоверение.

При отказе в регистрации, кандидат может обжаловать решение ЦИК в суде в 5-дневный срок.

Предвыборная гонка кандидатов официально начинается с 15 декабря до 8:00 утра 9 января — дня тишины перед самим голосованием.

ЦИК обязана подвести итоги выборов до 21 января включительно. Избранным считается кандидат, набравший в первом туре голосования свыше половины всех голосов.

Если же ни один кандидат не набирает такого количества сразу, то комиссия назначает повторное голосование. При этом выбирают только двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование или второй тур проводится в течение 20 дней со дня определения результатов выборов.

Известны ли кандидаты?

На 3 октября в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры обратились пять человек: Адахан Мадумаров, Арстанбек Алай, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов и Бектур Асанов.