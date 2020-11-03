Вице-премьер-министр Равшан Сабиров 3 ноября посетил ТЭЦ Бишкека, где 29 октября возможно произошла авария. Тогда некоторые районы столицы на несколько часов остались без электричества.

На встречу с Сабировым прибыли гендиректор «Электрических станций» Жолдошбек Ачикеев и первый заместитель гендиректора «Северэлектро» Темиркул Дайыров. Они рассказали о произошедшем, однако версии чиновников оказались разными.

Версия гендиректора «Электрических станций»

Жолдошбек Ачикеев заявил, что ситуация на ТЭЦ сейчас стабильная. По его словам, 29 октября произошли некоторые «возмущения» в системе, а дальнейшее развитие аварии предотвратила система автоматической защиты ТЭЦ.

Нацэнергохолдинг утверждает, что на теплоэлектроцентрали Бишкека аварии не было, а наблюдаемые белые клубы были паром.

Он добавил, что внештатная ситуация возникла из-за замыкания в кабельной ветке электроснабжения, которая относится к «Северэлектро».

Что ответили в «Северэлектро»?

Темиркул Дайыров на встрече заявил, что их кабельная линия работала в штатном режиме.

«Как показали результаты испытаний, кабельная линия соответствует техническим нормам», — передает слова Дайырова пресс-служба правительства.

В день отключения электричества, горожане предположили, что это произошло из-за аварии на ТЭЦ — в тот же день очевидцы наблюдали над ТЭЦ белые клубы.

ГКНБ разберется

Вице-премьер Сабиров заявил, что бишкекская ТЭЦ должна стабильно обеспечивать жителей столицы теплом и электричеством в осенне-зимний период.

Он поручил Госкомитету промышленности, ГКНБ и Госэкотехинспекции найти виновных в инциденте 29 октября в течение трех дней.

«В случае выявления интриг и саботажа будут приняты строгие меры», — заявил Сабиров.

Отключение электричества в Бишкеке

29 октября в некоторых районах Бишкека отключилось электричество и отопление. Горожане сообщали, что электричество отключалось с периодичностью в несколько часов.

В «Северэлектро» сообщили, что причиной отключения электричества стала упавшее напряжение на высоковольтной подстанции.

Хотя некоторые горожане предполагали что отключение света может быть связано с аварией на ТЭЦ — в этот день очевидцы наблюдали над теплоэлектроцентралью белые клубы. Однако в Нацэнергохолдинге сообщили, что на ТЭЦ Бишкека аварии не было.

По данным холдинга, выброс пара произошел из-за аварийной защиты оборудования на ТЭЦ, в связи с системной аварией в высоковольтных сетях.