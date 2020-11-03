Правительство Казахстана сообщило, что Межведомственная комиссия приняла решения усилить контроль во время пропуска иностранцев на государственной границе, а также изменила правила пребывания иностранцев в стране.

Такое решение Казахстан принял из-за роста заболеваемости коронавирусом в пяти областях страны.

По решению комиссии, внесены изменения для пересечения границы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, и членов их семей, а также для иностранцев, являющихся членами семей граждан Казахстана.

Эта категория граждан может пересекать казахстанскую границу не более 1 раза в 90 суток, до этого ограничение было в 30 суток.

Кроме этого, власти Казахстана продлили до 1 мая 2021 года приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. Кыргызстан в список этих стран не входит.

Также до 1 января 2021 продлено приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из Индии и Китая. Вместе с этим Казахстан с 9 ноября сократит авиарейсы с Турцией с 33 до 20 рейсов в неделю.

Как можно пересечь наземную кыргызско-казахскую границу?

Генеральное консульство Кыргызстана в Алматы сообщило «Клоопу», что наземную границу с Казахстаном кыргызстанцы могут пересекать, если у них есть близкие родственники или они едут туда на лечение.

К близким родственникам относятся жена, муж, родители и дети. Для выезда на лечении нужна справка из медучреждения в Казахстане.

В качестве доказательства родства на границе нужно показать справку о заключении брака. В случае поездки к родителям, дети должны показать копию паспорта родителей, живущих в Казахстане.

Также кыргызстанцам нужен отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72-часов.

Ограничение на въезд

Казахстан как и многие страны мира во время пандемии коронавируса принял решение закрыть свои границы и ограничить международное авиасообщение.

5 октября власти страны сообщили, что приостанавливают возобновление авиарейсов с другими странами. По информации издания Vласть, такое решение приняла Межведомственная комиссия из-за ухудшающейся ситуации в зарубежных странах.

Согласно категориям ограничительных мер Казахстана для иностранных граждан, Кыргызстан попадает под вторую категорию государств.

Прибывшие в Казахстан кыргызстанцы, проходят анкетирование, также у них должен быть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус по прибытию.

В случае, если у иностранца нет результатов теста на коронавирус, его поместят на двое суток в стационар для обследования на COVID-19.

Вопрос авиасообщения Кыргызстана и Казахстана решился еще 17 сентября, однако наземные пересечение границы для кыргызских граждан остается ограниченным.

За время пандемии коронавируса в Казахстане выявили 111 953 случая заражения. Выздоровели за все время 106 310 пациентов.

В Кыргызстане в последние несколько недель тоже наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

По данным Республиканского штаба, в стране за время пандемии выявили 60 279 случаев заражения COVID-19. Из больниц с выздоровлением выписали 51 288 пациентов. Скончались 1 159 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.