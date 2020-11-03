Привет! Дата-отдел «Клоопа» создал калькулятор по Форме №2 — это заявление, которое позволяет голосовать не по месту прописки. На прошедших выборах свыше 440 тысяч избирателей зарегистрировались по форме №2.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Гульнара Джурабаева называла эту цифру «аномальной».

В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о том, что партии-участницы используют форму №2 как инструмент для преодоления регионального порога в 0,7% и, соответственно, фальсификаций на выборах.

Впоследствии, ЦИК признала итоги голосования выборов недействительными, но мы в «Клоопе» всё же решили не оставлять без дела те нарушения, которые были совершены.

Предлагаем вам самим посмотреть, как наличие формы №2 повлияло на результаты парламентских выборов.

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