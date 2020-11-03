Привет! Дата-отдел «Клоопа» создал калькулятор по Форме №2 — это заявление, которое позволяет голосовать не по месту прописки. На прошедших выборах свыше 440 тысяч избирателей зарегистрировались по форме №2.
Ранее член Центральной избирательной комиссии Гульнара Джурабаева называла эту цифру «аномальной».
В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о том, что партии-участницы используют форму №2 как инструмент для преодоления регионального порога в 0,7% и, соответственно, фальсификаций на выборах.
Впоследствии, ЦИК признала итоги голосования выборов недействительными, но мы в «Клоопе» всё же решили не оставлять без дела те нарушения, которые были совершены.
Предлагаем вам самим посмотреть, как наличие формы №2 повлияло на результаты парламентских выборов.
Что покажет калькулятор?
Самый первый график показывает нам количество избирательных участков с определенным процентом зарегистрированных по форме №2 от общего числа избирателей.
Что это значит? На 1259 УИКах по форме №2 зарегистрировались от 0 до 5% избирателей. Если внимательно посмотреть на график, станет ясно, что есть участки с подозрительно большим процентом. Например, на 12 участках почти все избиратели (95% и выше) были зарегистрированы только по форме №2.
Мы считаем, что даже треть зарегистрированных на участке по форме №2 — это достаточно подозрительно и много.
Давайте проверим, что будет, если отсечь результаты голосований на участках с подозрительно большим процентом избирателей по форме №2.
Выбрав 30%, мы аннулируем результаты на 227 УИКах и распределение мест в Жогорку Кенеше меняется. В таком случае проходит партия «Мекенчил», получив 12 депутатских мандатов.
Но что если мы посмотрим только на те 227 аннулированных участков? Для этого нажимаем кнопку «Выбрать для анализа только аннулированные УИК» и видим, как голоса распределяются между тремя партиями: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».
Аномалии в областях
Для более детальной картины, посмотрим на статистику по регионам.
Возьмём только те участки, на которых половина или больше избирателей были зарегистрированы по форме №2. Таких участков было не очень много — 70 по всей стране — но именно по ним легче всего определить, кто больше всех выиграл от формы №2.
На участках в Бишкеке, где зарегистрированных по форме №2 было больше половины, партия «Мекеним Кыргызстан» получила на 3,62% больше голосов, чем в целом по всему Бишкеку.
Что если сравнить результаты на этих участках не со всем Бишкеком, а с остальными участками, на которых зарегистрированных по форме №2 людей было меньше половины?
В этом случае нам нужна кнопка «Для расчета базы использовать оставшиеся УИК». Разница вырастает — теперь у «Мекеним Кыргызстан» на 4,14% больше голосов.
Если посмотреть участки, где зарегистрированных по форме №2 было 75% или больше, то «Мекеним Кыргызстан» набирает уже на 6,88% больше, чем на остальных участках.
Чуйской области, где на участках было больше 75% избирателей по форме №2, «Мекеним Кыргызстан» набрала на 6,38% больше, чем на остальных участках этой же области.
Снизим планку до 35% и посмотрим на Иссык-Кульскую область: здесь перекос у партии «Биримдик», на 24,56% выше, чем на остальных участках.
Проверьте остальные регионы и напишите в комментарии, что у вас получилось!