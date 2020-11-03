Глава управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева сообщила, что ведомство проверило работу администрации школ по дистанционному обучению.

По словам Иманалиевой, для этого была создана комиссия. По результатам анализа этой комиссии, только две школы в столице показали слабый уровень дистанционного — №39 и №79.

При этом комиссия отметила еще 18 школ со средним уровнем проведения онлайн-обучения.

«36 школ получили оценку “хорошо”, и еще 25 школ показали высокий уровень дистанционного обучения», — заявила Иманалиева.

В итоге в мэрии решили дать рекомендации директорам школ по исправлению недочетов.

Иманалиева заявила, что у 100% школьников дома есть телевизоры, 98% учеников обеспечены телефонами и 70% — компьютерами.

«Мы делали упор именно на обеспечение телевизорами, потому что по ним транслировались уроки. Для проведения обучения активно используются платформы Zoom, Google Classroom, WhatsApp и Telegram», — сообщила глава управления.

Дистанционное обучение из-за пандемии

Дети обучаются не выходя из дома ещё с четвертой четверти прошлого учебного года. Всему виной пандемия коронавируса. Весной министерство образования разработало специальную программу, по которой должны были обучаться школьники. Однако, такая методика обучения выявила много недостатков.

Родители жаловались, что обучающий видеоматериал, разработанный ведомством не понятен для школьников, сайты и мобильные приложения с учебной программой плохо или вовсе не работали. В регионах ситуация намного сложнее. У детей не было возможности обучаться из-за отсутствия необходимых гаджетов и интернета.

Несмотря на все проблемы, власти продлили дистанционное обучение еще на первую четверть нового учебного года, так как эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается напряженной.

Родители, школьники и учителя пишут в социальных сетях, что такая система обучения сильно отразилась на образовании и психологическом состоянии детей.

Исследование инициативной группы ОФ «Юристы за права человека» показало, что почти 65% родителей срывались на своих детей в период дистанционного обучения с марта 2020 года. Некоторые из них признавались, что не справляются и «иногда бьют и ругают детей» из-за невыполнения домашнего задания и неусидчивость во время онлайн занятий.

Также большинству родителей просто некогда выполнять домашнее задание с детьми из-за того, что им приходиться работать, чтобы прокормить семью.

29 октября министерство образования сообщило, что планирует со второй четверти продолжить обучение в обычном режиме. Министр образования Алмазбек Бейшеналиев заявил, что обеспечит санитарно-эпидемиологические условия на деньги, сэкономленные от горячего питания в школах из-за того, что дети учились дома.

Пресс-секретарь минобразования рассказал, что если Республиканский Штаб по коронавирусу и минздрав разрешат, то школы будут открывать поэтапно и исходя из локальной эпидситуации в районах.