Число зараженных COVID-19 и внебольничной пневмонией в республике начало расти с конца сентября. В минздраве считают, что основной причиной роста заражений коронавирусом стали последние политические события — выборы в парламент и последующие митинги.

Об этом заявил на пресс-конференции замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. По данным чиновника, за последние 2 недели число инфицированных COVID-19 выросло на 1,4%, потому что в стране проходили митинги и агитмероприятия с большими нарушениями.

«Шла агитационная работа, мы кричали, что нельзя собирать на стадионах по 2 тысячи человек, штрафовали штабы партий, но сегодня мы видим, чем это все закончилось», — подчеркнул замглавы минздрава.

В конце октября глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев уже заявлял, что вспышка коронавируса на юге страны связана с политическими событиями. Но за месяц до этого, к концу предвыборной агитации, Минздрав отрицал такую связь.

Также специалисты связывали рост числа случаев коронавируса с массовыми свадьбами и торжествами, которые люди проводили подпольно вопреки государственному запрету, не соблюдая санитарных мер и профилактики.

По данным Республиканского штаба, более 60 тысяч кыргызстанцев заразились коронавирусом за время пандемии, 400 случаев выявили только за последние сутки.

Рост заболеваемости в виде второй волны начался с 24 сентября: тогда впервые за месяц число зараженных перевалило за сотню. Сейчас число новых случаев COVID-19 в Кыргызстане достигло критического максимума за 53 дня.