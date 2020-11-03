Начиная с выборов президента США в 2012 году, «Клооп» всегда вёл их текстовую трансляцию. При этом международных новостей на «Клоопе» можно увидеть крайне мало.

Наша внутренняя редакционная политика на этот счёт такая: мы, в основном, не освещаем международные события, за исключением тех, что имеют уж слишком большое влияние на Кыргызстан, чтобы их игнорировать.

Выборы президента США — в их числе, поэтому сегодня ночью у нас будет посвящённая им текстовая трансляция.

Как же выборы президента США влияют на Кыргызстан?

Выборы президента США вообще-то влияют на весь мир, но если говорить конкретно о влиянии на Кыргызстан, то оно во многом заключается вот в чём:

Когда распадался СССР, а Кыргызстан выбирал себе демократический путь развития, во многом именно США стали одним из важнейших примеров демократии для гражданского общества Кыргызстана конца 1980-х и начала 1990-х.

Обществу нужны были новые ориентиры, и США, с их системой сдержек и противовесов, с их независимостью разных ветвей власти, с их историей действительно довольно честных выборов, были очень заманчивым мерилом для многих людей, которые хотели строить новый Кыргызстан.

Потом, со временем, когда железный занавес окончательно рухнул, а многие из нас, представителей гражданского общества, побывали в США, мы, конечно же, увидели своими глазами, насколько всё не идеально в самой Америке.

Но, при всех огромных внутренних проблемах США, при всех внешнеполитических провалах, вроде войны в Ираке, в Америке продолжала работать система, в которой были независимые суды и независимый конгресс, и каждая из этих ветвей власти готова была пойти против президента, если это требовалось.

В свою очередь сам институт президента США тоже казался таким контрастом со всем тем, что мы видели в своём постсоветском пространстве.

Особенно разительным этот контраст был с 2008 по 2016 годы. В то время, как многие постсоветские президенты в эти годы вступали в свой третий десяток лет у власти, американцы избрали нового президента Барака Обаму, который ещё и представлял совершенно не привилегированное и дискриминируемое (по сей день) сообщество.

Барак Обама выступает в штате Небраска в последний год своего президентства. Автор фото: Мэтт Джонсон, Flickr, лицензия Creative Commons

К тому же, президентом США был человек с очень скромным, по президентским меркам, состоянием. Да, Обама и его семья в итоге стали миллионерами, но, в основном, за счёт доходов с продажи мемуаров и контракта с «Нетфликсом». Уж никак не сравнить с тем, как разбогатели, например, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев или друзья Владимира Путина.

Когда постсоветские лидеры, проявляя чудеса словесной самообороны, переключались на критику США, как на объяснение всех бед планеты, это было не более чем смешно.

Пока не наступил 2016 год.

***

Дональд Трамп всё испортил настолько, насколько это было только возможно.

Трамп был настолько плох, что даже Джордж Буш-младший, развязавший войну в Ираке, стал на его фоне казаться адекватным политиком.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года. Автор фото: Гейдж Скидмор, Flickr, лицензия Creative Commons

Трамп, как никто из американских президентов, оказался очень похожим на типичного постсоветского лидера-самодура. Мало того, что он — патологический лжец, так он ещё и устроил не одну коррупционную схему, платил крошечные налоги и симпатизировал самым радикальным расистам. (И ещё много чего: на самом деле, можно ткнуть почти в любую сферу управления государством, и там что-нибудь омерзительное со стороны Трампа да найдётся.)

Достаточно посмотреть просто на то, что значительную часть своего президентского срока Трамп провёл в своих собственных бизнес-владениях, особенно играя в гольф. При этом, государство должно было оплачивать расходы на пребывание Трампа и всей свиты службы безопасности, и платило оно компаниям самого Трампа!

В США не нашлось законов, которые запрещали бы это — президенты раньше не позволяли себе подобный конфликт интересов из-за неписаных правил, но теперь, после Трампа, американским законодателям скорее всего придётся пересмотреть то, как регулируется бизнес-деятельность главы государства.

Палата представителей американского Конгресса даже объявила в прошлом году Трампу импичмент: он по сути шантажировал президента Украины Владимира Зеленского и угрожал прекратить финансовую и военную помощь, если тот не инициирует поиск компромата на сына главного конкурента Трампа на этих выборах, Джо Байдена.

Всё то, что делал Трамп, стало отличным подарком для всех постсоветских автократов. Типичная риторика Путина и ему подобных лидеров выглядит примерно так: когда есть возможность, надо критиковать Америку, но когда это удобно, ироничным образом ставить её в пример. «Вот вы же хотели как в Америке, получайте».

Разумеется, для этого «как в Америке» выбирается всё то, что автократам подходит наиболее всего, и Трамп подарил столько прецедентов. Вы ругаете нас за конфликт интересов между олигархами и властью? Но вы же хотели как в Америке!

Вы ругаете нас за нарушение прав человека? Но посмотрите как в Америке, вы так хотели?

***

Какой бы ни была неидеальной Америка, но она — та самая глобальная сила, которая может сбалансировать неоколониализм России, фундаменталистскую интервенцию Саудовской Аравии, экономическую агрессию Китая.

Все эти угрозы для Кыргызстана куда более реальны, чем те проблемы, в которых обычно винят США — например, появление больших американских корпораций, которые поглотят местный бизнес, представляется в Кыргызстане очень нереалистичным в ближайшее время. А количество американских авиабаз в нашей стране и вовсе сократилось с одной до нуля.

Но при Трампе Америка перестала быть тем самым глобальным балансиром, словно с чаши весов убрали большую гирю. И ещё она стала чуть больше похожей на те страны, чьё влияние она сама стремилась сдерживать.

Сегодня ночью решается очень многое — в конце концов, американцы сегодня не только даже президента выбирают, но ещё и часть Сената, часть Палаты представителей, а также ряд губернаторов и местных депутатов.

Но для Кыргызстана важность исхода стоит именно таким образом: в случае победы Трампа США станут нам роднее и понятнее, мы же тоже в своей истории переизбирали не самых блестящих президентов, которые вели нашу страну в бездну.

Разница лишь в том, что США потащит за собой в бездну очень многих. Может быть и нас тоже.

***

А ещё США могут оказаться нам близки тем, что и у них, и в Кыргызстане президентом станет человек, который на самом деле не пользуется популярностью у большинства населения. У нас, правда, это случается из-за массовых нарушений на выборах или использования административного ресурса, а в Штатах такое может произойти из-за необычной системы выборов.

За последнее столетие президентом США дважды становился человек, который занимал второе место на выборах по общему количеству поданных за него голосов. Трамп, кстати, один из этих президентов — в 2016 году он получил меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но больше голосов от коллегии выборщиков.

Что, вы запутались? Хотите узнать, как устроены выборы президента в США? Вам будет полезно, если вы собираетесь следить за ними сегодня ночью. Мы думали было сделать свой гайд, но потом увидели, что Максим Кац итак сделал потрясающее видео на русском, и повторять его смысла нет, поэтому смотрите: