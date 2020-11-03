И.о. президента Садыр Жапаров вновь сделал заявление по конституционной реформе в Кыргызстане. Он говорит о ней с момента, когда его выпустили сторонники из колонии в ночь на 6 октября.

Жапаров 3 ноября во время встречи в Оше заявил, что проект новой Конституции почти готов. Он не принял обвинения в узурпации власти, и сказал, что изменения будут вноситься открыто.

«Мы подготовили проект, чтобы пойти на конституционную реформу. Наблюдается сильное противодействие. Высказывается критика по поводу того, что я хочу узурпировать власть, хочу сделать как в Туркменистане, готовим Конституцию за закрытыми дверями. Но проект не готовится закрыто и не будет этого делаться. Все будет вынесено на обсуждение общественности», – сказал Жапаров.

По его словам, через 10-15 дней проект вынесут на обсуждение Конституционного совещания и парламента. Он пояснил, что изначально собирался быстрее принять проект в парламенте, но гражданский сектор отметил, что полномочия депутатов завершились 28 октября.

«Поэтому мы создадим Конституционное совещание и передадим проект им. В него мы включим всех, начиная от неправительственных организаций и до всех заинтересованных граждан. Заседания совещания будут транслироваться в прямом эфире», – сказал Жапаров.

«Двери открыты для всех»

О конституционном совещании заявила и пресс-секретарь Жапарова Галина Байтерек. По ее словам, это делается для того, чтобы Конституция отражала основные требования народа.

«Если народ в целом поддерживает идею конституционной реформы, то международное и юридическое сообщества озабочены двумя вопросами. Первое – почему проект Конституции готовится кулуарно без вовлечения экспертов, юристов и гражданского общества? Это расценивается ими как узурпация власти. И второе – кому Жапаров поручит разработку проекта Конституции?» – пояснила она.

По ее словам, реформу необходимо проводить «открыто и прозрачно» с учетом широкого обсуждения и дискуссий среди общественности.

«Прорабатываются несколько вариантов проекта, предложенных различными группами политиков, гражданских активистов, экспертов. Для работы над единым проектом Конституции будет широкая консультация с общественностью. Все, кто обладает профессионализмом и навыками, приглашаются в состав конституционного совещания. Двери для всех открыты», – сказала пресс-секретарь Жапарова.

Конституционная реформа

Согласно Конституции, инициировать проведение референдума могут депутаты парламента, 10 тысяч избирателей или правительство. Однако в этом случае инициирует конституционную реформу и.о. президента Садыр Жапаров.

Несмотря на заявления Жапарова о том, что «народ поддерживает идею конституционной реформы», гражданское общество против внесения изменений в основной закон страны. Юристы считают, что депутаты и Жапаров приняли закон, который был предусматривает проведение конституционной реформы, с нарушением регламента и прав человека.

По их словам, законопроект был спущен «сверху», он не обсуждался общественностью, а также был принят сразу в трех чтениях.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября – тогда после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за недовольства ими.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения между митингующими и милицией, что в итоге привело к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных, в том числе Садыр Жапаров, отбывавший 10-летний срок по обвинению в захвате заложника в 2013 году.

После своего освобождения Жапаров провозгласил себя премьер-министром.

Депутаты шестого созыва только с третьей поптыки утвердили Жапарова на этом посту — все это сопровождалось митингами и угрозами в адрес нардепов.

Жапаров в этот же день заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, согласно их договоренности. Уже 16 октября депутаты приняли отставку Жээнбекова, а и.о. президента и одновременно премьер-министром стал Садыр Жапаров, так как спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий.