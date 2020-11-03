Между ЦИК и Верховным судом идет спор вокруг жалобы на решение Административного суда об отмене даты выборов в парламент 20 декабря. После того, как постановление ЦИК о проведении выборов отменили, комиссия подала жалобу в высший судебный орган, но ее вернули обратно. В ЦИК возмущены, а в Верховном суде считают свое решение обоснованным.

Что говорят в ЦИК

По версии ЦИК, Верховный суд не должен был возвращать жалобу без её рассмотрения. В ЦИКе отметили, что жалоба была подана в установленный законом срок.

«Мы также уплатили госпошлину, после чего в канцелярии нашим представителям сообщили, что жалоба уже рассматривается, и назначили дату заседания», — сообщили в ЦИК.

Однако на следующий день Верховный суд вынес определение о возврате жалобы из-за отсутствия квитанций о госпошлине. ЦИК посчитала это определение «неправосудным» и сказала, что к жалобе прилагались все квитанции.

«Несмотря на четкое указание получателя «Верховный суд Кыргызской Республики», судебная коллегия посчитала, что не вправе принимать указанные квитанции в качестве доказательства уплаты госпошлины и возвратила поданную нами кассационную жалобу», — отметили в комиссии.

ЦИК решила приложить дополнительные документы и вновь обратилась в Верховный суд. Но жалобу вернули во второй раз — в суде сообщили, что истек срок обжалования решения Административного суда.

Версия Верховного суда

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что в первый раз жалобу вернули заявителю из-за неверного оформления документов.

«В документах не было указано, что оплачивающий является представителем ЦИК. Когда кассационная жалоба пришла во второй раз, срок ее рассмотрения по закону уже истек», — сказали в Верховном суде.

При этом в суде отрицают, что канцелярия сообщала ЦИК о дате проведения заседания. Они отмечают, что из-за неверного оформления документов жалобу просто технически не могли рассмотреть.

Теперь дата повторных парламентских выборов перенесена на неопределенный срок.

Перенос выборов в Кыргызстане

Повторные выборы в парламент — последствие политического кризиса. Он начался 5 октября, когда тысячи недовольных результатами выборов 4 октября кыргызстанцев вышли на митинги по всей стране. В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили политзаключенных, среди которых был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону. Но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

ЦИК из-за политической обстановки отменила итоги голосования выборов в парламент и назначила повторные на 20 декабря. Однако ряд депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва инициировали и одобрили законопроект, который предусматривает проведение конституционной реформы и перенос парламентских выборов на 4-6 месяцев.

И.о. президента Садыр Жапаров подписал этот закон, однако до сих пор неизвестно, когда пройдут повторные парламентские выборы. Сначала власти планируют провести референдум, на котором граждане должны выбрать парламентскую или президентскую форму правления.

Жапаров оправдывает перенос выборов «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считают, что перенос парламентских выборов нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.