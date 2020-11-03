Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
По два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.
За весь период пандемии в стране зафиксировали 1 159 случаев смерти.
По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 400 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 88;
- Ош — 9;
- Чуйская область — 59;
- Ошская область — 33;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 7;
- Иссык-Кульская область — 35;
- Джалал-Абадская область — 97;
- Баткенская область — 68.
За все время пандемии в республике выявили уже 60 279 случаев COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 547 пациентов. Всего за время пандемии выписали 51 288 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Три случая в Баткенской области и по одному случаю в Чуйской и Ошской областях.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 19 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 624 медиков, из которых всего выздоровели 3 359 медработников.