Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По два случая смерти зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 1 159 случаев смерти.

По данным штаба за сутки в Кыргызстане выявили 400 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 88;

Ош — 9;

Чуйская область — 59;

Ошская область — 33;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 7;

Иссык-Кульская область — 35;

Джалал-Абадская область — 97;

Баткенская область — 68.

За все время пандемии в республике выявили уже 60 279 случаев COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 547 пациентов. Всего за время пандемии выписали 51 288 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 5 новых случаев заражения COVID-19. Три случая в Баткенской области и по одному случаю в Чуйской и Ошской областях.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 19 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 624 медиков, из которых всего выздоровели 3 359 медработников.