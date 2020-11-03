И.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров 3 ноября в Оше на встрече с жителями объяснил, почему Сооронбаю Жээнбекову дали статус «экс-президента».

Жапаров сказал, что в «стране за 30 лет не было ни одного “экс-президента”», поэтому он пошел на такой шаг в виде почина, чтобы и в будущем власть сменялась законным путем».

«Народ требовал отставки президента и был против того, чтобы ему дали статус экс-президента. Но я взял все под свою ответственность и дал ему статус экс-президента. Двоих прогнали, одного посадили в тюрьму. Мы специально для хорошей приметы сделали это, чтобы и дальше не продолжалось все так же, если мы и его прогоним или засунем в тюрьму», — сказал и.о. президента.

Жапаров выразил надежду на, что его «правильно поймут» те, кто был против придания статуса экс-президента.

При этом, в Кыргызстане сейчас есть лишь одна экс-президентка — Роза Отунбаева, возглавлявшая страну в переходный период 2010 года. Отунбаева занимала пост около года, после чего она официально получила статус экс-президента.

Кроме того, статус экс-президента был у Алмазбека Атамбаева. Однако депутаты лишили его Атамбаева в июне 2019 года перед его задержанием. Тогда генпрокуратура нашла доказательства пяти преступлений, которые совершил Атамбаев будучи президентом.

В частности, экс-президента обвинили в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном получении земель, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и в причастности к незаконным поставкам угля на теплоэлектроцентраль, а также в аффилированном владении компаниями.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел с поста главы государства на фоне политического кризиса после парламентских выборов 4 октября. 16 октября он официально получил статус экс-президента.

Его отставка была одним из требований сторонников Садыра Жапарова. В последние пару дней правления Жээнбекова они грозились пойти в сторону госрезиденции, если он не выполнит их требования.

Переговоры об отставке Жээнбекова длились пять дней — еще на заседании парламента 10 октября Жапаров говорил, что обсудил с ним его добровольный уход. Требования об отставке президента начали озвучиваться сразу после захвата Белого дома в ночь на 6 октября.

Но настроения у политсил были различными. Некоторые политики хотели объявить ему импичмент, некоторые призывали Жээнбекова добровольно снять с себя полномочия, а несколько депутатов предложили ему доработать свой срок до конца, чтобы оставить страну в легитимном поле.