Экс-сопредседательница партии «Мекенчил», бывшая сторонница и.о.президента и премьер-министра Садыра Жапарова, кандидатка от партии «Бүтүн Кыргызстан» в седьмой созыв парламента Орозайым Нарматова дала интервью «Клоопу».

Она рассказала, почему выбрала партию «Мекенчил», за что оставила, и поделилась мнением на окружение исполняющего обязанности президента.

«Кумтор»

Нарматова — основательница объединения «Жаштар коому» («Общество молодых»), активистка. Она была в рядах партии «Мекенчил» с 2014 по 2018 года.

«2014 году Жапаров связался со мной через фейсбук, сказал, что у него есть партия “Мекенчил”, обещал, что отдаст партию молодым и начал привлекать активную молодежь в свою команду через соцсети. Главная причина почему я выбрала Жапарова — это то, что он поднял вопрос о “Кумторе”», — говорит она.

Начиная с февраля 2015 года привлеченная им молодежь продвигала его как «национального лидера».

«Мы издали книги Жапарова про “Кумтор”, записали видеозаписи его выступлений в парламенте и все это распространяли среди населения максимально широко. Все силы направили на то, чтобы охарактеризовать Жапарова как “национального лидера”, старались показать что “прогрессивная молодежь» вроде нас поддерживает его», — вспоминает она.

Нарматова говорит, что очень обрадовалась, когда выпустили Жапарова. Когда его кандидатуру выдвигали на пост премьер-министра, он заявил о том, что в «Кумторе» не осталось золота и нет смысла возвращать его народу. Она была «огорчена», ведь именно тема о национализации «Кумтора» в свое время привлекла ее на сторону Жапарова.

«Он всегда нам говорил, что в “Кумторе” есть больше тысячи тонн золота, и что если его отдать людям, то у преподавателей зарплата будет составлять не менее тысячи долларов. До настоящего момента всего лишь добыли 400 тонн золота. После его заявлений все инициативы, которые он поднимал по “Кумтору”… кажется, что они были направлены лишь на достижение власти», — говорит Нарматова.

Окружение тогда и сейчас

Активистка говорит, что «после задержания Жапарова больше всех подверглись гонениям» именно его молодые сторонники. Даже после его задержания штаб продолжал работать, но «самое интересное началось в 2017 году на президентских выборах».

По ее словам, «некоторые группы» внутри партии «Мекенчил» начали «сильно поддерживать» экс-президента Сооронбая Жээнбекова, говоря, что он «выпустит Жапарова из тюрьмы». Это стало причиной ухода Нарматовой из партии.

После случившегося Нарматова обратилась к Жапарову и озвучила мнение, что Жээнбеков его не выпустит и нужно поддержать Адахана Мадумарова.

«Жапаров всегда говорил: “я выйду из тюрьмы и все улажу, пока поддерживайте движение Мадумарова”. Я присоединилась к движению “Мен макул эмесмин” Мадумарова (“Я не согласен”)», — рассказывает она. По ее словам, даже если Жапаров был задержан, его идеи задержать было невозможно и это стало одной из причин ее поддержки движению «Я не согласен».

После выхода Жапарова на свободу она не верит в него и его идеи, как раньше. Думает, что его действия направлены на «личные интересы» — его и его окружения.

«Безусловно конституционная реформа должна быть, но не вместе с 6 созывом который послужил поводом для недовольства народа, а с новым парламентом, новым президентом. Действие Жапарова, думаю, направлено лишь для его личных интересов, и интересов ограниченной группы которая его поддерживает», — сказала она.

Бывшая сторонница политика «не сомневается в том что Садыра Жапарова его же окружение толкнет в пропасть».

«Потому что когда Жапарова посадили, никто из них не был рядом с ним. Их интересует только электорат, который собрала молодежь вроде нас для Жапарова. Им нужно только польза от его репутации», — говорит она.

Торги и след в истории

Все действия Жапарова после 6 октября она «расценивает, как торги», и считает, что «эти действия не оставят хороший след в истории».

Кроме этого, она считает, что «Жапарову следовало посоветоваться по поводу переноса выборов в парламент, приняв во внимание недовольство людей, которые вышли 5 октября на площадь».

Нарматова «не может поддерживать его последние действия», так как он «выбрал незаконный путь». Она «постоянно связывалась» с Жапаровым, когда тот сидел в тюрьме, а с тех пор, как он пришел во власть — «не связывалась».

Девушка считает, что в действиях Жапарова в отношении экс-таможенника Райымбека Матраимова нет «никакой справедливости», а «страна не развивается из-за политиков, которые не выполняют свои обещания».

«Больше 20 дней прошло с тех пор как он у руля, и мы не видим никаких серьезных изменений. Кажется, что он при назначении кадров выбирает только своих земляков и тех, с кем договорился», — сказала Нарматова.

Она сомневается в том, что Жапаров-президент «сможет пойти на кардинальные реформы», потому что он «всегда прислушивается к окружающим и идет у них на поводу».

«Я уже не верю в то, что человек, который не может навести порядок внутри одной маленькой партии, сможет установить порядок в стране. Пример тому — вчерашние его сторонники, которые поддерживали его на митинге. Один из них требовал пост мэра, другой советника. Человек, который по-настоящему думает о будущем страны, ни с кем не торгуется. Чего можно ждать от человека, который говорит “если поддержишь, проголосуешь за меня, дам этот пост”», — говорит она.