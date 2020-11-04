Депутаты шестого созыва парламента 4 ноября собрались на очередное заседание в резиденции. Согласно повестке дня, они должны были рассмотреть поправки в два закона, один законопроект и рассмотреть новую кандидатуру в члены ЦИК.

Депутаты также рассмотрели кандидатуру Таланта Мамытова на должность спикера парламента. Предыдущий спикер Канат Исаев снял с себя полномочия для участия в выборах президента 10 января 2021 года.

По итогам голосования, за Мамытова проголосовали 100 парламентариев, один — против.

Новым членом ЦИК стал Акылбек Сариев. За его кандидатуру проголосовали 64 человека, против — 36.

Талант Мамытов, получив должность спикера парламента, будет исполнять обязанности президента Кыргызстана. Обязанности к нему перешли, потому что и.о. президента Садыр Жапаров объявил, что отказывается от своей должности, чтобы баллотироваться в президенты.

Талант Мамытов — близкий соратник Садыра Жапарова. В 2012 году его вместе с Жапаровым и Ташиевым судили за попытку насильственного захвата власти – тогда толпа митингующих под их предводительством перелезла через забор Белого дома и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта.

Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров получили по полтора года лишения свободы, Талант Мамытов — один год. В июне 2013 года Бишкекский горсуд оправдал троих политиков, освободив их в зале суда. В октябре 2020 года Верховный суд пересмотрел это дело по ходатайству о вновь открывшихся обстоятельствах, и вынес всем обвиняемым оправдательный приговор, включая Мамытова.