Оперативники финполиции проводят обыски в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», а также в Международном университете информационных технологий, принадлежащих депутату Кубанычбеку Жумалиеву. Нынешний глава финпола Сыймык Жапыкеев еще в бытность лидером партии «Чон Казат» обвинил депутата в незаконном обогащении.

Информацию об обысках подтвердили изданиям Kaktus.media и «Вечерний Бишкек». Журналисты пишут, что обыски начались во второй половине дня одновременно во всех трех офисах Жумалиева.

При этом 20 октября финпол сообщил, что Жумалиеву запрещено выезжать за пределы Кыргызстана из-за досудебного производства по его имуществу, зарегистрированное генпрокуратурой.

По данным службы, в рамках расследования было установлено движимое и недвижимое имущество, где Жумалиев является учредителем и руководителем, или имеет долю в уставном капитале. Кроме того, определено многочисленное имущество близких родственников депутата.

Один из лидеров партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев был назначен председателем финпола за три дня до этого — 17 октября.

Священная война

В мае 2020 года Сыймык Жапыкеев, представившийся бывшим сотрудником прокуратуры, заявил, что депутат от фракции «Бир Бол» Кубанычбек Жумалиев замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать.

По его словам, Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков в собственности. Жапыкеев также заявил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал проверить его.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Позже МВД по заявлению Жумалиева нашло в его словах призыв к насилию и массовым акциям. Сам же депутат поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. В разное время он занимал должности премьер-министра и министра транспорта и дорог.

Тогда члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях. Кроме того, информацию о 50 фирмах, которые связаны с Жумалиевым и его женой, опубликовало издание «Экономист». После этого финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата.

По данным пресс-службы финпола, Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям уголовного кодекса: «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности». Кроме того, финпол провел обыски у Жумалиева.

После этого депутат написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова. Депутат хотел привлечь его за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении.

Через месяц суд признал незаконными обыски и выемку в доме Жумалиева и вынес частное определение в отношении сотрудников ГСБЭП. Позже следователя ГСБЭП Наргизу Артышову, разрешившую проведение обыска, отстранили от дела.

В августе суд частично удовлетворил другой иск парламентария к Жапыкееву. Судья Ленинского районного суда Бишкека 6 августа признал, что высказывания в адрес депутата со стороны Жапыкеева, не соответствуют действительности.

Также суд принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов. При этом, сам парламентарий подавал иск на 10 млн сомов. Суд также обязал Жапыкеева опубликовать опровержение своих слов на своей странице в Facebook.