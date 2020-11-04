Пресс-служба ГКНБ сообщила, что член тендерной комиссии по закупке угля в филиал госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Расул Умбеталиев был задержан антикоррупционной службой ГКНБ за вымогательство 500 тысяч сомов.

По данным ведомства, Умбеталиев вымогал деньги в качестве вознаграждения от предпринимателя за присуждение ему победы в тендере на закупку большого объема угля.

Сейчас Умбеталиев водворен в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.

Уголь для ТЭЦ

Расул Умбеталиев — общественный деятель и эксперт в области энергетики. Когда в октябре 2019 года в ГКНБ начали проверку тендера на поставку угля для ТЭЦ Бишкека, он также состоял в комиссии, рассматривающей тендерные заявки.

Тендер на закупку твердого топлива для отопительного сезона в 2019-2020 годах госкомпания «Электрические станции» объявила в августе. В нем участвовали пять компаний и по итогам первого этапа 20 августа в финал прошла лишь одна компания — «КонтактУглеПром».

По итогам второго этапа в начале сентября эта компания победила — она предложила 400 тонн угля за более 1 млрд 27 млн сомов. Изначально на закупку угля закладывалось 1 млрд 420 млн.

Однако Умбеталиев заявил, что «КонтактУглеПром» — посредническая компания, которая поставляет уголь по завышенной цене.

«Вот уже семь-восемь лет в тендерах участвуют посредники, поставляя нам уголь по 52-56 долларов за тонну, и мы теряем разницу в 18-19 долларов с каждой тонны угля. И все это ложится на плечи наших налогоплательщиков», — заявил он.

Другие члены комиссии сообщили, что «никаких нарушений закона не было». Однако одна из участниц тендера — компания «Бишкеккомур Соода Уйу» в начале октября подала жалобу на тендер в независимую межведомственную комиссию.

По словам компании, второй этап конкурса проходил «скрытно», что «нарушает законодательство о госзакупках». Однако межведомственная комиссия назвала итоги конкурса «законными».