Спикер парламента Канатбек Исаев подал в отставку во время заседания парламента в государственной резиденции «Ала-Арча» 4 ноября. Он заявил, что собирается участвовать в предстоящих президентских выборах.

Парламент уже выбрал нового спикера – депутата Таланта Мамытова. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали 100 депутатов, 1 – против.

По словам Исаева, ранее он отказался от исполнения обязанностей президента, так как заканчивались полномочия шестого созыва парламента. Но теперь сроки выборов перенесли.

«Садыр Жапаров заявил о своем участии на выборах президента. Значит, спикер парламента может исполнять обязанности главы государства.

Но партия «Кыргызстан» выдвинула меня на пост президента. Поэтому я решил сложить полномочия торага», — сказал Исаев.

Он призвал коллег и политиков страны к ответственности и раскритиковал попытку вернуть одномандатные округа. Ранее Садыр Жапаров заявлял, что «народ хочет одномандатную систему», и предлагал ввести ее и систему курултая.

«Сейчас предпринимаются попытки вернуть одномандатные округа. Но из-за них у нас ранее уже произошла революция. В случае возврата к мажоритарной системе появятся огромные округа, где решающую роль будут играть деньги.

Простые люди не смогут баллотироваться в парламент. Давайте каждое решение будем принимать с ответственностью», — призвал бывший спикер.

В партии «Кыргызстан» подтвердили информацию о выдвижении Каната Исаева кандидатом на пост президента страны. По ее данным, на днях он уведомит ЦИК о своем участии.

Талант Мамытов отметил, что совсем не рад своему выдвижению, так как чувствует огромную ответственность.

«Для кого-то важна должность, а для других это груз ответственности. Я верю, что мы вместе примем нужные решения. За пять лет мы все набрали достаточное количество опыта. Благодарен всем фракциям. Вы все решили поддержать мою кандидатуру», — заявил он.

Кто такой Талант Мамытов

Талант Мамытов – сторонник Садыра Жапарова, депутат от партии «Республика-Ата-Журт». В 2010 году также был депутатом парламента по списку партии «Ата-Журт».

В 2012 году он и двое его сопартийцев Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров приняли участие в митинге в Бишкеке с требованием национализировать золоторудное месторождения Кумтор в Иссык-Кульской области.

Позже Жапарова, Мамытова и Ташиева судили вместе за попытку насильственного захвата власти – тогда толпа митингующих под их предводительством перелезла через забор Белого дома и попыталась проникнуть на территорию охраняемого объекта.

Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров получили по полтора года лишения свободы, Талант Мамытов — один год. Полугодовой срок заключения в СИЗО ГКНБ был приравнен к году. 17 июня 2013 года Бишкекский горсуд оправдал троих политиков, освободив их в зале суда.

На парламентских выборах 4 октября, Мамытов баллотировался от «Кыргызстана». Когда Центральная избирательная комиссия отказала партии в регистрации из-за опоздания, он вместе с лидером Канатбеком Исаевым участвовал в заседаниях ЦИК и судебных процессах.

Политический кризис после выборов

Политический кризис в Кыргызстане начался после парламентских выборов 4 октября. После объявления предварительных результатов голосования 5 октября на улицы Бишкека вышли митингующие несогласные с итогами выборов, в которых победили провластные и приближенные к власти партии — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь с 5 на 6 октября в столице произошли столкновения между митингующими и милицией, это привело к захвату Белого дома и освобождению ряда заключенных.

На свободе оказались бывший президент Алмазбек Атамбаев, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения Жапаров провозгласил себя премьер-министром. А депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша только с третьей поптыки утвердили Жапарова на этом посту.

В этот же день Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова, согласно их договоренности.

Уже 16 октября депутаты приняли отставку Жээнбекова, а и.о. президента и одновременно премьер-министром стал Садыр Жапаров, так как спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы страны.