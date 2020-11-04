Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом — три человека в Бишкеке и один в Баткенской области.

Всего за весь период пандемии зафиксировали 1 163 смерти от COVID-19.

По данным штаба за сутки выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.

Бишкек — 150;

Джалал-Абадская область — 89;

Чуйская область — 78;

Ошская область — 52;

Баткенская область — 44;

Иссык-Кульская область — 37;

Таласская область — 23;

Ош — 17;

Нарынская область — 5.

Всего за все время пандемии в стране выявили 60 774 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 527 пациентов. Всего за время пандемии выписали 51 815 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения COVID-19. Четыре случая в Баткенской области, два в Чуйской и один в Джалал-Абадской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 13 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 631 медика, из которых всего выздоровели 3 372 медработника.