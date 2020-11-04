Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки в Кыргызстане умерли четыре пациента с коронавирусом — три человека в Бишкеке и один в Баткенской области.
Всего за весь период пандемии зафиксировали 1 163 смерти от COVID-19.
По данным штаба за сутки выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных в Бишкеке.
- Бишкек — 150;
- Джалал-Абадская область — 89;
- Чуйская область — 78;
- Ошская область — 52;
- Баткенская область — 44;
- Иссык-Кульская область — 37;
- Таласская область — 23;
- Ош — 17;
- Нарынская область — 5.
Всего за все время пандемии в стране выявили 60 774 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 527 пациентов. Всего за время пандемии выписали 51 815 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 7 новых случаев заражения COVID-19. Четыре случая в Баткенской области, два в Чуйской и один в Джалал-Абадской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 13 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 631 медика, из которых всего выздоровели 3 372 медработника.