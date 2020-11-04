Фото: Пресс-служба Генштаба Фото: Пресс-служба Генштаба

Пресс-служба Генерального штаба сообщила, что 4 ноября Турция передала Кыргызстану пополнение для армии.

Кыргызстан получил военные машины, медицинскую технику и горное снаряжение. В передаче участвовали посол Турции Дженгиз Камиль Фырат и глава Генштаба Таалайбек Омуралиев.

На встрече Омуралиев поблагодарил Турцию за оказанную помощь в виде снаряжения, техники и обучения военнослужащих. Посол Камиль Фырат сказал, что Турция готова и дальше развивать военное и военно-техническое сотрудничество.

В Генштабе добавили, что первую партию военно-технического имущества доставили в Кыргызстан из Турции еще в сентябре этого года по соглашению о военно-финансовом сотрудничестве между двумя странами.