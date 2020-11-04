И.о. президента Садыр Жапаров в интервью телеканалу Region заявил, что Райымбек Матраимов до конца ноября выплатит 2 млрд. сомов в бюджет страны.

По словам Жапарова, после задержания Матраимова, ГКНБ связались с ним, так как дело имеет политический характер.

«Посовещавшись, мы пришли к политическому решению — пусть заплатит. Он [Матраимов] до конца ноября заплатит 2 млрд. сомов и его отпустили под домашний арест. В первый день он заплатил 80 млн. сомов и сейчас каждый день платит», — рассказал он.

Жапаров добавил, что в ходе расследования также станет известно и о другом имуществе и счетах Матраимова, а затем все это будет проверятся.

Экс-таможенника и фигуранта расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн — Райымбека Матраимова задержали сотрудники ГКНБ 20 октября, по подозрению в коррупции.

В тот же день Первомайский районный суд отпустил его под домашний арест, так как Матраимов согласился сотрудничать со следствием, а также выплатить 2 млрд. сомов за причиненный государству ущерб.