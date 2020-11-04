4 ноября у здания министерства прошел митинг пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые получают гемодиализ. Митингующие заявили, что гемодиализный центр «Фрезениус» нарушает их права при выборе препаратов.

«Поднимающий гемоглобин оригинальный препарат «Рекормон» заменен на биосимиляр «Эпосан»», — заявили митингующие.

Также собравшиеся выступили против того, чтобы их вынуждали получать гемодиализ только в одном центре. По их словам, пациенты «Фрезениуса» остались «в заложниках» — им не разрешают самим выбирать гемодиализный центр и передвигаться по Кыргызстану, как это предусматривается законодательством.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вышел к митингующим и попросил дать время до субботы на изучение этого вопроса. По словам министра, он встретится с лидерами митинга и обсудит с ними эту проблему в конце недели.

Кроме того, пациенты, получающие гемодиализ, написали письмо и.о. президента и премьер-министру Садыру Жапарову с просьбой обратить внимание на партнерство Минздрава и «Фрезениуса». По их словам, там не только нарушают права больных, но и оказывают услуги гемодиализа по завышенной цене.

«За каждого пациента «Фрезениуса» государство переплачивает 2 112,50 сома. За год государство переплачивает 100 436 700 млн сомов. За эти деньги 127 больных с ХПН [хронической почечной недостаточностью] 5-й стадии, стоящие в очереди на бюджетный диализ, смогли бы получать бесплатный диализ», — отмечают в ОО «Объединение гемодиализных больных».

Что известно о центре «Фрезениус»



Fresenius Medical Care — одна из ведущих мировых компаний, которая занимается продукцией и услугами, связанными с лечением хронической почечной недостаточности. Кыргызский Минздрав заключил соглашение с Fresenius Medical Care об организации услуг гемодиализа в рамках проектов государственно-частного партнерства в 2017 году. С тех пор открылись и функционируют четыре центра для пациентов с почечной недостаточностью, два из которых расположены в Бишкеке.

В 2018 году пациенты, получающие гемодиализ от государства, также протестовали против замены Минздравом проверенного швейцарского препарата «Рекормон» на препарат «Репоитин» от индийского производителя. После протестов Минздрав обеспечивал их «Рекормоном», а затем передал пациентов Бишкека, Оша и Джалал-Абада «Фрезениусу».

Компанию по всему миру не раз обвиняли в завышении цен по сравнению с другими поставщиками гемодиализных услуг. А Минюст США в 2019 году обвинил Fresenius Medical Care в даче взяток чиновникам сферы здравоохранения и представителям органов власти 13 стран, и обязал выплатить штраф в размере $231 млн.