Адвокат Мухайё Абдураупова на своей странице в фейсбуке сообщила, что обвиняемый в изнасиловании 10-летней племянницы, сидя в СИЗО, шлет сообщения с угрозами матери девочки.

По ее словам, 4 ноября в Ошском городской суде прошло заседание по делу об изнасиловании, где обвиняемый заявил, что не раскаивается в содеянном. Абдураупова просит у суда дать обвиняемому пожизненное заключение, однако прокурор говорит о 15 годах лишения свободы.

«Обвиняемый говорит, что он просто шутя игрался с девочкой (своей племянницей)», — рассказала она.

Абдураупова также сообщила, что обвиняемый в изнасиловании сейчас находится в СИЗО, однако отправляет матери девочки сообщения с угрозами, что в случае, если она не заберет заявление, убьет их.

По данным Генпрокуратуры за 2019 год, за последние пять лет количество случаев насилия в отношении детей выросло с 143 в 2014 году до 187 в 2018 году.

Так за девять месяцев 2019 года было совершено 255 случаев насилия в отношении детей. В среднем, по статистике за пять лет, в Кыргызстане детей убивают, насилуют и избивают примерно через день.

При этом, юрист Нургазы Абдувалиев сообщил, что около 80% случаев насилия над детьми скрываются, а виновный не привлекается к ответственности.