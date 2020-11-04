Политолог Бакыт Бакетаев 4 ноября заявил, что он собирается участвовать в досрочных президентских выборах, которые пройдут 10 января 2021 года. Он сообщил «Азаттыку», что готовит соответствующие документы для подачи в Центризбирком.

Кроме него, 4 ноября также о намерении участвовать в выборах президента сообщил лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев. На очередном заседании Жогорку Кенеша Исаев заявил, что снимает с себя полномочия спикера парламента и передает их депутату Таланту Мамытову.

Также и.о. президента и премьер-министр Садыр Жапаров заявлял о своем участии в президентской гонке. Официального заявления в ЦИК еще не поступало. Однако Жапаров сообщил в интервью телеканалу Region, что передаст обязанности президента до 14 ноября, чтобы участвовать в выборах.

Официально в Центризбирком поступило уже пять заявлений. Об участии в выборах на главный государственный пост заявили лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, политик Назарбек Нышанов и экс-депутат Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября 2020 года. Тогда спикер парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы страны, а Садыр Жапаров стал премьер-министром и одновременно и.о. президента.