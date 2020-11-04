И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров 2 ноября отправился с рабочим визитом по южным регионам страны. Так, чиновник посетил Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области.
В каждой области Жапаров проводил массовые встречи с местными жителями, на которых собирались сотни человек. 4 ноября пресс-служба президента опубликовала заявление, в котором заверила, что на всех встречах с Жапаровым соблюдаются санитарные нормы. Однако это не совсем так.
На фотографиях, которые опубликовала также пресс-служба президента видно массовое скопление людей, несоблюдение дистанции и отсутствие масок. Жапаров сам ни на одной фотографии не был замечен в маске. При этом он близко подходил к гражданам и крепко пожимал им руки.
Фотографии Жапарова в Баткенской области: дистанция не соблюдается, маски есть на пришедших, но сам и.о. президента без неё.
Фотографии Жапарова в Ошской области: Снова Жапаров без маски, впрочем как и его окружение. Снова скопление людей и несоблюдение дистанции.
Фотографии Жапарова в Джалал-Абадской области: Жапаров без маски крепко пожимает всем руки. Скопление людей и несоблюдение дистанции.
Рабочая поездка Жапарова по южному региону будет длиться 3 дня. Целью поездки чиновник называл ознакомление с проблемами в областях. Одной из таких проблем является увеличение числа заражённых COVID-19.
Этот показатель стал стремительно расти с конца сентября. Уже в октябре число выявленных случаев COVID-19 увеличилось в несколько раз .
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции 26 октября сообщил, что это может быть связано с политическими событиями в Кыргызстане — парламентскими выборами 4 октября и митингами которые последовали после.
«Кыргызстанцы не соблюдают дистанцию в общественных местах и не носят маски. Мы будем вести переговоры с правительством для того, чтобы ужесточить наказания за несоблюдение этих правил и запретить массовые мероприятия», — заявил глава минздрава.