И.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров 2 ноября отправился с рабочим визитом по южным регионам страны. Так, чиновник посетил Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области.

В каждой области Жапаров проводил массовые встречи с местными жителями, на которых собирались сотни человек. 4 ноября пресс-служба президента опубликовала заявление, в котором заверила, что на всех встречах с Жапаровым соблюдаются санитарные нормы. Однако это не совсем так.

На фотографиях, которые опубликовала также пресс-служба президента видно массовое скопление людей, несоблюдение дистанции и отсутствие масок. Жапаров сам ни на одной фотографии не был замечен в маске. При этом он близко подходил к гражданам и крепко пожимал им руки.

Фотографии Жапарова в Баткенской области: дистанция не соблюдается, маски есть на пришедших, но сам и.о. президента без неё.

Жапаров без маски крепко пожимает руки мужчине со спущенной маской. Несоблюдение дистанции. Маски носят не все. Массовое скопление. Несоблюдение дистанции.

Фотографии Жапарова в Ошской области: Снова Жапаров без маски, впрочем как и его окружение. Снова скопление людей и несоблюдение дистанции.

Крепкие рукопожатия. Зрители не первом ряду сидят без масок. Люди сидят вплотную друг-другу.

Фотографии Жапарова в Джалал-Абадской области: Жапаров без маски крепко пожимает всем руки. Скопление людей и несоблюдение дистанции.

Нет маски и нет дистанции. Нет масок, нет дистанции. Жапаров без маски не соблюдает дистанцию и крепко пожимает всем руки.

Рабочая поездка Жапарова по южному региону будет длиться 3 дня. Целью поездки чиновник называл ознакомление с проблемами в областях. Одной из таких проблем является увеличение числа заражённых COVID-19.

Этот показатель стал стремительно расти с конца сентября. Уже в октябре число выявленных случаев COVID-19 увеличилось в несколько раз .

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции 26 октября сообщил, что это может быть связано с политическими событиями в Кыргызстане — парламентскими выборами 4 октября и митингами которые последовали после.

«Кыргызстанцы не соблюдают дистанцию в общественных местах и не носят маски. Мы будем вести переговоры с правительством для того, чтобы ужесточить наказания за несоблюдение этих правил и запретить массовые мероприятия», — заявил глава минздрава.