Садыр Жапаров намерен сдать полномочия и.о. президента Кыргызстана до 14 ноября 2020 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Region.

«Согласно Конституции, президент и исполняющий обязанности президента не может принимать участие в выборах. Но я передам исполнение обязанностей президента до 14 октября (здесь Жапаров видимо оговорился имея в виду ноябрь месяц), и, дай Бог, буду участвовать в выборах», — сказал Жапаров.

Президентские выборы

Выборы президента в Кыргызстане назначены на 10 января 2021 года. Предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков снял с себя полномочия 15 октября. На следующий день парламент принял это к сведению и назначил премьер-министра Садыра Жапарова исполняющим обязанности главы государства.

Согласно Конституции, и.о.президента не может баллотироваться на досрочных выборах главы государства, но такая возможность ему открывается при снятии полномочий.

Кандидаты в главы государства уже могут подать заявление о самовыдвижении или выдвижении от партии на пост президента. Главное, им надо подать все документы до 14 ноября 2020 года включительно.

О своём намерении участвовать в выборах президента ранее заявили бывший спикер парламента и лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев и политолог Бакыт Бакетаев.

В Центризбирком официально поступили только 5 заявлений. Их подали Адахан Мадумаров, Назарбек Нышанов, Кубан Чороев, Арстан Алай и Бектур Асанов.

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