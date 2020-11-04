В перинатальном центре Национального центра охраны материнства и детства 29 октября родилась тройня. Мальчиков назвали в честь и.о. президента – Садыр, Жапар, Нургожо.

По словам главного врача Салтанат Назаралиевой, состояние матери и тройни стабильное, их выписали 4 ноября.

«21-летняя пациентка поступила к нам из Нарына с диагнозом преэклампсия тяжелой степени на 31-32 неделе. Мы пролонгировали беременность до 35-недельного срока гестации. Спустя 3 недели 29 октября путем кесарева сечения были извлечены 3 недоношенных мальчика. У нее это первые роды», – сказала Назаралиева.

Сама роженица Сезим Ырысбек кызы подтвердила, что детей назвали в честь Садыра Жапарова. Она также поблагодарила всех врачей больницы.

«Тезки» во власти

Это не первый раз, когда детей называют в честь президентов. В марте 2019 года президент Сооронбай Жээнбеков подарил семье четверни сертификат на приобретение жилья. Младенцев назвали Сооронбаем, Арууке, Акчолпон и Акбермет.

От имени президента сертификат на 2 миллиона сомов для приобретения жилья и две двухместные коляски матери детей Нурайым Рысмат кызы подарил заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев. Кроме того, правительство выделило 150 тысяч сомов на нужды семьи.

21 октября 2017 года 38-летняя памирская кыргызка Жанбубу Маматзайым кызы родила мальчика и назвала его Алмазбеком в честь бывшего президента страны Атамбаева.

После этого Атамбаев купил их семье дом за 1 миллион 180 тысяч сомов в городе Нарыне. Ключи от дома семье вручил Мухамметкалый Абулгазиев, который тогда был заместителем руководителя аппарата президента.

«Как вы знаете, после переселения памирских кыргызов, в этой семье родился мальчик по имени Алмазбек. Сегодня глава государства Алмазбек Атамбаев поздравил их и подарил дом. В доме есть мебель для малыша», – отметил Абулгазиев.

Еще раньше двойняшек, родившихся в Кыргызстане 24 марта 2005 года, назвали Курманбеком и Феликсом — в честь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и Феликса Кулова. За это бывший президент Бакиев подарил семье квартиру.