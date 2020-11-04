Пресс-служба управления Патрульной милиции сообщила, что мужчина, которого подозревают в наезде на ребенка на пешеходном переходе, найден и задержан.

ДТП произошло 31 октября. Водитель Honda Fit на пересечении проспекта Жибек Жолу с улицей Республиканской сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу вместе с отцом по пешеходному переходу. Водитель не оказал пострадавшему первую помощь и скрылся с места происшествия, ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, началось следствие. Вскоре сотрудники патрульной милиции задержали 39-летнего мужчину и передали следственной службе ГУВД Бишкека, а его машину поставили на штрафстоянку.