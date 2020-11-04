Генеральный прокурор Курманкул Зулушев 4 ноября на пресс-конференции заявил, что в рамках экономической амнистии уже четыре фигуранта дел возместили ущерб государству.

По словам, Зулушева, фигуранты дел перевели на депозитный счет ГКНБ 382 млн. 533 тыс. сомов. При этом генпрокурор не разглашал имена тех, кто вернул деньги в бюджет, так как это тайна следствия.

Экономическую амнистию объявил и.о. президента Садыр Жапаров 21 октября, выступив с официальным заявлением.

Жапаров заявил, что дает 30 дней на то, чтобы все, кто незаконно нажился с помощью коррупции, вернули деньги в государственный бюджет.

По словам и.о. президента, за добровольное возмещение госбюджета не будет никаких наказаний и преследований.

Однако, объявленная Жапаровым Экономическая амнистия противоречит действующему законодательству. По действующим законам амнистия не рассчитана на освобождение от уголовных наказаний, а коррупционеры не могут подпадать под амнистию.

Ранее один фигурантов расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP — экс-таможенник Райымбек Матраимов после своего ареста согласился выплатить 2 млрд сомов, в качестве нанесенного ущерба государству.

При этом пока неизвестно, будет ли распространятся экономическая амнистия на Маткаримова в случае, если суд признает его виновным.

Кроме дела по Матраимову Финполиция и ГКНБ начали активно расследовать и другие коррупционные схемы. В том числе, финпол ранее уже допросил экс-премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиева по делу о продаже радиочастот, органы провели обыски в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», принадлежащих депутату Кубанычбеку Жумалиеву.